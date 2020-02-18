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2大懸案都搞丟錄音帶！情治單位這樣解釋合理嗎

暴力防疫引眾怒 網友：回到紅衛兵時代

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）近日來，中國網絡流傳的一些"暴力防疫"的視頻受到廣泛的關注和討論。人們看到警察、保安強制民眾戴口罩所引發的各種拉扯、責罵，甚至毆打路人事件。

從這些視頻看，有的居民出門未戴口罩，被警察粗暴對待甚至抓捕帶走；帶著紅袖標的防疫監控人員對不服從者拳腳相加；一家人因在家中打牌，被訓誡後集體"認錯"，公開宣讀悔過書。

有一段一家三口人在家中打麻將，被"志願者"破門而入並暴力對待的視頻尤其引起了網友的熱議。據信事情發生在湖北疫情的重災區孝感，該市嚴格控制人員流動，公共聚眾的娛樂活動也一律禁止。

很多微博用戶對這樣的現象表示氣憤："無語，荒誕社會。2020年還有這種私闖民宅打人砸物的事，手上的紅袖章是不是更鮮豔了？給點權力就不知道自己是誰了。一家三個人隔離在家，打打麻將怎麼了？難道一起吃飯連桌子都要掀了？一起看電視都要砸了？"

有人聯想到了過去："以防疫的名義實施暴力的行為，連扇耳光，這是回到文革時代當紅衛兵嗎？""紅袖標重出江湖，什麼改革什麼開放，40年屁都沒變過。""歷史已經證明失去法治要遠遠比如今的瘟疫可怕。"

一塊紅袖標

還有人模仿魯迅的《阿Q正傳》描寫，"自從他紅袖標扎起，整個人就不一樣了，是看誰都不順眼，腰疼的病也好了，直板板的硬朗了起來。嗓門非常叫座，脖子上的那根青筋鼓鼓的，滿身都是橫肉塊塊包腚，十分了得。"

有人由此看到了社會的畸變："一塊紅袖標,就代表特權，它僅服從於組織,可以踐踏一切法律和秩序，是中國存在很久的一種病毒。""底層保安終於有機會當一回霸道總裁了。"

"如果人還沒病，心態先扭曲了；疫情沒有擊垮我們，恐慌卻讓社會陷入了病態；那將是人間悲劇的序幕。

戰"疫"當前，我們需要的是依法防控，而不是恣意濫權；我們需要的是人性和理性，而不是仇恨和恐慌。

如此濫用暴力，真的是為了防疫嗎？"

還有一位用戶寫道："老媽看了那些砸帶紅袖標奉命砸人東西打人的視頻跟我說，我看那些人也都挺年輕的…以後別說我們是紅衛兵了，你看只要國家有命令，你們這些年輕的也一樣。在這個話題上第一次感覺無語反駁。 ​"

官媒呼籲保護公民權利

網絡輿論一邊倒地譴責的同時，官方媒體也發聲了。月日，財新網發表題為"依法防疫 拒絕暴力"的評論，指出"在一些基層，存在層層加碼、極端化、過度化的"防控措施"，甚至出現了借疫情防控之名違反法律、侵犯人權的現象。"作者認為，"不經允許擅闖民宅並禁止一切娛樂活動的做法，顯然說明了基層官僚體制在疫情應對變化中的遲鈍反應和簡單粗暴，部分個案已明顯超越法治限度。"

《環球時報》主編胡錫進也發微博稱，這些視頻"給了公眾很不好的觀感，喚起了人們對個人權利可能受到侵犯的擔心"。他寫道："在我們的社會裡，當一些事情一旦大範圍不留死角地鋪開時，就有發生局部變形的風險，有可能'群眾運動化'，而這當中公民權利這個相對薄弱的環節就容易在一些基層位置被克扣。"

胡錫進表示相信"它們即使在基層也是個別案例"，但仍值得"公共輿論的集體警覺"。他呼籲"不走極端，在任何時候都守住法律的底線，確保公民基本權利的完整"。

本文章由德國之聲授權提供】

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