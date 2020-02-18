三星堆遺址發現三號坑 將解更多謎團

四川德陽的廣漢市三星堆博物館，近日傳來喜訊；繼一、二號祭祀坑之後，三星堆遺址發現三號祭祀坑。

據四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長雷雨介紹，一、二號祭祀坑先後發掘後，三星堆的王陵在哪、製作青銅器的作坊在哪、還有沒有三號、四號坑等謎團，一直困擾著世人。而就在去年年底，三星堆一、二號祭祀坑旁，成功發現三號祭祀坑。考古人員在二號祭祀坑旁勘探，在挖出來的探溝中發現了1平方米左右的灰坑，在對灰坑進行解剖後，考古人員在距地表1米深左右發現了疑似青銅器。

經當年發掘三星堆祭祀坑的領隊陳德安辨認，認為此物是青銅大口尊；幾天後，大口尊身上的獸頭也露了出來。此後考古人員勘探發現，三號祭祀坑長5米2、寬2米3，是一個非常方整的長方形的坑。「第三號坑的發現，將衝擊很多三星堆考古的現有觀點。」雷雨說，三號坑不僅就在一、二號坑旁邊，大小和方向幾乎和二號坑一模一樣，將把多年來圍繞三星堆考古的謎團帶入一個全新的研究階段。

1929年以來，三星堆共出土近兩萬件珍貴文物，金、銅、玉、貝、陶豐富多彩，璀璨奪目。這些文物中絕大部分前所未見，其中包括3.96米高的一號青銅神樹，以及表現蜀人對宇宙看法的青銅神壇和大量奇特的青銅面具等。