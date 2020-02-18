雲送花 助雲南花農度難關
位於滇池畔的雲南省昆明市晉寧區，是亞洲最大的鮮切花交易市場—雲南昆明斗南國際花卉市場重要的鮮切花供應基地。近年來，晉寧依託得天獨厚的區位優勢快速發展花卉產業，但新冠肺炎疫情打亂這一切。
中新社報導，2019年，晉寧區花卉園藝種植面積5.39萬畝，其中鮮切花種植面積5萬畝，產鮮切花41億枝，產值23.35億元人民幣。
花卉屬於選擇性消費品，不是必需品。受疫情影響，城市花卉交易市場及花卉店鋪停業，加之會議、婚慶及其它活動取消，消費市場不活躍，購買力低，部分物流停運等因素，造成晉寧區花卉無法外銷。 位於晉寧昆陽魯姬村的張良花卉專業合作社冷庫裡還存有大量鮮花，很多是客戶在年前下的訂單。
該合作社有核心社員163戶，擁有玫瑰花田2100餘畝，除此之外，還帶動了周邊300餘戶種植戶進行生產。
為了不讓鮮花爛在地裡、幫助花農花商度過難關，淘寶、天貓等多個電商平台號召年輕人們「雲」送花，先用預售幫助花農打通市場、回籠資金流、度過難關，不到12小時就引發了近50萬人轉發聲援；「助力雲南花農」項目組聯動花商、花農和快遞行業，緊急調配資源，保證線上有花可售、花農的鮮花能順利從雲南到達各大城市。
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