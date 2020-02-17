新冠肺炎未息 中國專家警告：小心蝗災來襲

在東非、中東、南亞肆虐的蝗災，已引起武新冠炎疫情當頭的中國關注。中國專家群警告，引發蝗災的沙漠蝗如果到6、7月還得不到控制，在印度洋季風作用下，進入中國境內機率「陡然升高」。

專家群直指，中國內陸地區近30年來沒有沙漠蝗分布及為害的報導。一旦侵入中國，將面臨發生「規律未知、監測技術缺乏、防控困難」等諸多不確定性。

自中國科學院旗下的「中國科訊」日前率先對蝗災發表文章示警，指蝗蟲群已肆虐巴基斯坦、印度，有直逼中國之勢後，引起民間及官方關切。16日甚至出現新疆已出現蝗跡的傳聞，當地官方還為此緊急澄清。

雖然有中國專家認為，這波蝗災危害中國的機會不高，但不少中國民眾基於武漢肺炎的陰影，仍對潛在的蝗蟲危害憂心忡忡。

澎湃新聞報導，中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華等專家群表示，沙漠蝗蟲每天可隨風飛行150公里，存活時間約3個月，一隻雌性蝗蟲約可產300顆卵。而同一時間每平方公里蝗群對農作物的進食量，相當於3.5萬人的進食量。

專家群指出，中國分布有1000多種蝗蟲，可致災者則有50多種，主要包括東亞飛蝗、亞洲飛蝗、西藏飛蝗等3個飛蝗亞種及亞洲小車蝗、義大利蝗、西伯利亞蝗等遷飛性蝗蟲，以及白邊痂蝗、毛足棒角蝗、寬鬚蟻蝗等近50種成災蝗蟲。

至於這波蝗災的沙漠蝗，由於環境、氣候、食物的局限，對中國境內農業生產威脅不大，加上青藏高原的阻隔，直接向東遷飛進入中國內陸地區的可能性極小，但蝗群仍可擴散到與緬甸西南部。

專家群分析，5月份是這股境外沙漠蝗群的成蟲期。如果印度洋西南季風異常強勁，蝗群在氣壓700百帕高度飛越山脈的機會將大增，遷飛進入中國雲南境內的可能性較大。若得不到控制，6、7月下一代成蟲在西風急流與印度洋西南季風共同作用下，進入中國境內的機率「陡然升高」。

專家群提出5項建議。一是加強統一領導，協調不同省區統防統治。二是實時動態監測，在可能遷入的區域布置監測隊伍、設備，實現實時監測。三是做好物質儲備，儲備藥劑和施藥設備。

四是建立國際合作機制，分享災情情報，協同防控。五是加強科學研究，研究進入中國的可能遷飛路線、落點區域、發生規律和防控方法。