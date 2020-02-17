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講普通話不接待！港近百店家「自行封關」涉歧視

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
近日香港陸續有近百家食肆、甜品店、理髮廳宣布「自行封關」，拒絕接待非港人、或普通話人士。 圖截自「和記餐廳-灣仔店」臉書
近日香港陸續有近百家食肆、甜品店、理髮廳宣布「自行封關」，拒絕接待非港人、或普通話人士。 圖截自「和記餐廳-灣仔店」臉書

新型冠狀病毒疫情蔓延，香港全城戒備。近日香港陸續有近百家食肆、甜品店、理髮廳宣布「自行封關」，拒絕接待非港人、或普通話人士。其中，尖沙咀餐廳光榮冰室早前因不滿港府未有全面封關，宣布餐廳只招待香港人後，平機會指涉種族歧視或作起訴。

香港01報導，港府雖推出一系列防疫措施，但拒絕實施全面禁止內地旅客進入香港等更嚴格的出入境管制措施。但多間食肆、甜品店、理髮店指因政府無能，決定自行封關「謝絕瘟疫」，陸續貼出「拒絕招待內地人」、「不接待普通話人士」的告示，部分店家更表示需要出示香港身分證才可入座，灣仔謝斐道一家茶餐廳還在臉書專頁上po文說：「由於疫情嚴重，大陸人恕不招待…如有不衛生及普通話落單者(台灣人例外)好行夾唔送」。

據報導，這些店家做法引起了部分居港內地人的不滿，在港工作的阿琳表示，曾看到住所附近貼出「只招待香港居民」或者「不招待內地人，講普通話的人」的標語，她說雖然心理上不舒服，但能理解前者是出於恐慌，不過絕不認同後者的做法。她質疑，後者似乎是將對疫情的恐懼轉化到了歧視身分，「難道廣東話、身分證就是疾病的『免死金牌』嗎？」

報導指出，「光榮飲食」上月底曾發文指，只招待香港人，而食客亦只限以粵話及英語下單。其後，餐廳又指，由於新型冠狀病毒疫症嚴重，餐廳不招待沒有戴口罩的人士，亦不招待講普通話的人，但台灣人除外。香港電台報導，光榮冰室前天在社交專頁發文指收到平機會來電，指不可以只招待或者不招待某種人，否則會被控告，餐廳其後表示，即日起落單只用廣東話，不會解釋餐牌意思。平機會昨發聲明回應指，職員按照既定程序處理投訴，勸喻該餐廳移除有關告示，對話中沒有作出警告或提及要控告餐廳。

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