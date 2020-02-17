浙江省統計局官方微信15日發布的2019年浙江省人口主要數據公報顯示，2019年末，該省常住人口為5850萬人，其中杭州突破千萬人口，達1036萬人。數據顯示，從2015年末到2019年末的四年間，杭州增長百萬人口。

中新社報導，2015年末，該市人口為901.8萬人。此後，杭州人口增速逐年加快，特別是2018年末到2019年末杭州人口增長55.4萬，是近四年增長最多的時期。

浙江省發展規劃研究院首席研究員潘毅剛認為，杭州人口破千萬非臨界指標，僅代表人口規模的變化，但其重要意義在於地方的人才戰略產生了效果、城市增量空間和產業打造取得進展、人口集聚的「含金量」不斷突顯。

他表示，近年杭州都市圈的空間不斷擴張，吸引了眾多人才，特別是中高端人才安家落戶，牽引杭州進一步發展。 外界分析認為，多種因素共同支撐了杭州人口增長態勢。從經濟實力看，2019年，杭州實現地區生產總值15373億元（人民幣，下同），同比增長6.8%，常住居民人均可支配收入近6萬元，增長9.0%。

城市特色方面，杭州被稱為「移動支付之城」、「電子商務之都」。近年，數字經濟對該市GDP增長貢獻率保持在50%以上。目前，杭州人才淨流入率、海外人才淨流入率和互聯網人才淨流入率均保持中國首位。

這離不開城市的人才招引政策力度不斷加碼。如2019年6月杭州官方發文稱，對來杭工作的全球本科及以上學歷應屆畢業生發放一次性生活補貼，其中本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元。

此外，以城市的「軟實力」，亦是杭州的吸引點。以斑馬線禮讓行人為例，杭州早在2005年就開創此風，並於2015年寫入地方法規。