中老昆萬鐵路 貫穿驚險隧道
中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部表示，中老昆（明）萬（象）鐵路玉溪至磨憨段一級高風險隧道立新隧道15日順利貫通。
新華社報導，立新隧道位於雲南省玉溪市元江縣與新平縣交界處，全長5.3公里，穿越5條斷層破碎帶，是一級高風險隧道，存在偏壓、大變形、涌突、溜坍等情況，加上隧道下穿昆明至磨憨高速公路，施工難度極大。
針對隧道複雜地質條件，中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部聯合參建單位，創新了三台階預留核心土帶仰拱施工工法、非爆開挖技術；自主研發了全配套移動棧橋、組合式變截面二襯台車等隧道施工「利器」，全力推進隧道建設，如期實現貫通。
截至目前，中老昆萬鐵路玉溪至磨憨段累計完成投資369億元，完成設計數量的73%，通車後，雲南省昆明市至西雙版納州景洪市僅需3小時。
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