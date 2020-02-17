中老昆萬鐵路 貫穿驚險隧道

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎持續蔓延，大陸各地院校延遲開學日，不少學生需要暫時停課，不過阿里巴巴旗下的手機程式釘釘卻因而受惠，皆因上班族在家工作及老師線上授課時都用到釘釘，令其用戶人數急升。不過釘釘在各大應用程式商店的評分卻不斷下降，曾跌至最低的1星，背後原來是一大群不願網上學習的小學生組隊大反擊，紛紛湧到各大英勇程式商店打1星，希望將「釘釘」強制下架！

2020-02-16 11:39