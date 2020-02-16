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白牌司機確診新冠肺炎亡 已掌握3名「中港澳返國台」乘客

中國復工第2週到來 各地封鎖稍放鬆防疫成隱憂

中央社 / 上海16日電

中國將在17日進入復工第2週，不同於上週的消極態度，各地採取「分區分級」的控管和復工原則，也開放原先封鎖的高速公路。但復工同時能否確保防疫，是未來一週的重點。

澎湃新聞報導，今天下午1時許，一列載有300名貴州旅客的列車從貴陽北站開出，預計今晚10時許抵達杭州北站。這是杭州為當地單位工作的貴州籍人員申請的列車，也是中國今年春節後首趟復工人員專列。

10日是中國的復工日，但在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情陰影下，地方政府的態度謹慎。陸媒報導，杭州當天共有29814家企業申請復工，獲准的卻只有162家，核准率僅0.54%。

中國許多省市也加強對外來復工人員的控管，除要求自我隔離14天外，江蘇無錫更直接「勸返」6個疫情嚴重省分的人車。整體而言，復工第一週的情形並不樂觀。

種種做法也引來中國國家發改委11日發話，要求「嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工復產的做法」。中共中央政治局常委會議則在12日發話，把「有序推動各類企業復工復產」定於一尊；並提出「分區分級」、差異化防控的概念。

澎湃新聞報導，目前包括江西、甘肅、福建和安徽等省份都推出政策，將境內以縣（市、區）為單位，依疫情程度分成不同層級，再安排相應的人員控管和復工原則。

日前為防阻疫情擴散，各地都有封鎖高速公路、勸返湖北等異地車輛的交管措施。中國交通運輸部服務司長徐亞華11日公開重申「五個嚴禁」：嚴禁各地擅自封閉高速公路出入口、封閉國省（級）幹線公路、隔離或挖斷農村公路、阻礙應急運輸車輛通行，和在高速公路服務區和收費站等地設置檢疫點等。

新京報報導，目前包括甘肅省、雲南昆明市都已恢復封閉的高速公路出入口和服務區；浙江、福建和遼寧省則分批恢復。而重慶和深圳市則是要求入境車輛須提前預約、申報。

中國交通運輸部副部長劉小明日前表示，目前全國每天平均輸送1348萬人次旅客，2月以返崗農民工為主；3月則主要是學生，共計會有約4億人次的客流。

在疫情受到控制的同時，如何確保復工人潮不衝擊原有的防疫規劃，是未來一週的關注重點。

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