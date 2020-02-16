上海法院：防疫導致違約屬不可抗力 可主張免責

新冠肺炎疫情當頭，上海市高級人民法院今天作出解釋，因依法採取防疫措施造成合約不能履行者，可認定為「不能預見、不能避免、不能克服」的「不可抗力」，當事人可依影響程度主張免責。

作出上述解釋的上海市高級人民法院副院長茆榮華說，對於新冠肺炎疫情期間民事、商事合約糾紛的處理，將堅持「公平公正、實事求是」原則。

由於2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情，中國許多企業至今無法正常開工，手中訂單無法依合約出貨的情況十分普遍，所引發的商業糾紛，成為未來中國經濟運作、乃至於社會穩定的重大變數。

人民日報報導，上海市政府今天舉行疫情防控記者會，茆榮華在出席時作上述表示。

茆榮華表示，針對因疫情影響，合約目的無法實現，或繼續履行合約對一方當事人明顯不公，當事人請求法院變更或解除合約者，上海法院將綜合考慮當事人約定、疫情發展階段、疫情對當事人實際影響時間、程度等因素「公平處理」。

他說，因依法採取疫情防控措施造成合約不能履行的，可認定屬於「不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力」。對於構成不可抗力情形的非金錢債務，除非法律另有規定，當事人可以根據不可抗力的影響程度，主張部分或全部免除責任。

茆榮華還說，至於雖不構成不可抗力，但受疫情影響，履行合約對一方當事人明顯不公平的，可「參照情勢變更原則處理」。

但他強調，對於疫情防控期間合約可以履行者，法院鼓勵合約按照原有約定繼續履行；對於一方可履行而拒絕履行，另一方要求其承擔相應違約責任的，法院「一般予以支持」。

茆榮華說，關於民事、商事合約糾紛的處理，法院根據疫情對合約履行產生的實際影響，堅持「利益平衡」。在具體案件審理上，既依法平等保護各方當事人的合法權益，又推動當事人在「友好協商、互諒互讓、共克時艱」基礎上，妥善化解矛盾糾紛，確實維護經濟發展和社會穩定。