快訊

台中南屯疑黑吃黑搶千萬？5嫌開2車破窗搶錢

新冠肺炎社區感染 陳時中：不排除公布個案住家

上海法院：防疫導致違約屬不可抗力 可主張免責

中央社 / 台北16日電

新冠肺炎疫情當頭，上海市高級人民法院今天作出解釋，因依法採取防疫措施造成合約不能履行者，可認定為「不能預見、不能避免、不能克服」的「不可抗力」，當事人可依影響程度主張免責。

作出上述解釋的上海市高級人民法院副院長茆榮華說，對於新冠肺炎疫情期間民事、商事合約糾紛的處理，將堅持「公平公正、實事求是」原則。

由於2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情，中國許多企業至今無法正常開工，手中訂單無法依合約出貨的情況十分普遍，所引發的商業糾紛，成為未來中國經濟運作、乃至於社會穩定的重大變數。

人民日報報導，上海市政府今天舉行疫情防控記者會，茆榮華在出席時作上述表示。

茆榮華表示，針對因疫情影響，合約目的無法實現，或繼續履行合約對一方當事人明顯不公，當事人請求法院變更或解除合約者，上海法院將綜合考慮當事人約定、疫情發展階段、疫情對當事人實際影響時間、程度等因素「公平處理」。

他說，因依法採取疫情防控措施造成合約不能履行的，可認定屬於「不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力」。對於構成不可抗力情形的非金錢債務，除非法律另有規定，當事人可以根據不可抗力的影響程度，主張部分或全部免除責任。

茆榮華還說，至於雖不構成不可抗力，但受疫情影響，履行合約對一方當事人明顯不公平的，可「參照情勢變更原則處理」。

但他強調，對於疫情防控期間合約可以履行者，法院鼓勵合約按照原有約定繼續履行；對於一方可履行而拒絕履行，另一方要求其承擔相應違約責任的，法院「一般予以支持」。

茆榮華說，關於民事、商事合約糾紛的處理，法院根據疫情對合約履行產生的實際影響，堅持「利益平衡」。在具體案件審理上，既依法平等保護各方當事人的合法權益，又推動當事人在「友好協商、互諒互讓、共克時艱」基礎上，妥善化解矛盾糾紛，確實維護經濟發展和社會穩定。

疫情 上海 肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎悲歌 居民因未獲通報治療自縊

中國衛健委：新冠肺炎重症比例 明顯下降

大陸第一例新冠肺炎逝者遺體解剖 病理送檢

新冠肺炎肺炎爆社區感染 陳時中：口罩建議暫不調整

相關新聞

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

新冠肺炎疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度直逼中國，聯合國糧農組織更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。雖有專家指蝗災...

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

湖北省司法廳退休副廳長陳北洋一家三口感染新冠肺炎，卻以醫院病房「達不到廳級幹部標準」，拒不去醫院，執意居家隔離，引發鄰里公憤。經勸說，陳家三口13日同意送醫，但不願乘坐救護車，最後由政府公務車送往醫院。

「言論自由日」遭打壓 李文亮圖文遭下架

武漢發生的新冠肺炎疫情仍在肆虐，官方維穩措施也在加強。針對「吹哨人」李文亮醫師染病去世後，海內外掀起要求北京當局將李文亮忌日定為「言論自由日」的連署活動，北京當局對此展開強力維穩，多位連署人被約談；李文亮相關圖文遭下架。

4億人次！農民工、學生陸續返程

針對新型冠狀病毒肺炎疫情的未來人口流動趨勢，中國官方說，目前日均發送旅客1348萬人次，較去年下降8成；2月底前以農民工返崗為主，3月底前是學生返校人潮。

兼顧防疫、復工 多地推「分區分級」

為兼顧疫情防控與復工復產，媒體報導，包括江西、四川、浙江、河北、河南等地已實行分區分級防控。其中，四川、浙江宣布將按照分區分類原則推進企業復工復產。河北唐山、河南鄭州等地鼓勵疫情輕微區域企業復工復產。

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎持續蔓延，大陸各地院校延遲開學日，不少學生需要暫時停課，不過阿里巴巴旗下的手機程式釘釘卻因而受惠，皆因上班族在家工作及老師線上授課時都用到釘釘，令其用戶人數急升。不過釘釘在各大應用程式商店的評分卻不斷下降，曾跌至最低的1星，背後原來是一大群不願網上學習的小學生組隊大反擊，紛紛湧到各大英勇程式商店打1星，希望將「釘釘」強制下架！

大陸春運客流 劇減

為期40天的大陸春運，將於2月18日結束，大陸交通運輸部副部長劉小明昨（15）日表示，受疫情影響，預計今年春運客流將年減45%，2月底前客流以農民工返崗為主，旅遊客流短期是難以恢復。

湖北逾半新冠肺炎病例 採中藥醫治

中國大陸國家衛生健康委副主任王賀勝昨（15）日表示，新冠肺炎疫情防控到了最關鍵階段，湖北武漢仍是主戰場，目前工作已經下沉至社區，確保不出現第二個武漢。他還透露，目前湖北一半以上確診病例都是使用中醫藥治療。

陸各地陸續復工後…爆四起群聚疫情

大陸對抗新冠肺炎已到關鍵時刻，不過，2月10日各地陸續復工後，傳出有四起聚集性疫情，分別出現在重慶、江蘇蘇州、湖南婁底和山西，四家公司均遠離生活區，且員工已全部被隔離，顯示整個防控形勢依舊嚴峻。

濫用權力？全省封路 荊州官員派專車接兒回家被罵翻

湖北省多地實施戰時封閉管理，居民不得擅自離開家中，全省封路之際，一網友自稱父親是荊州市官員，調動關係派車把他從天門接回荊...

影／如此防疫？溫州小村下「屠狗令」 執法人員見狗就殺

新冠肺炎疫情持續，浙江溫州永嘉縣有村莊近日發生疫情，永嘉縣出台文件要求對涉事村莊進行封閉管理，並撲殺染疫及無主狗隻。全村近日集體屠狗，影片曝光後，殘忍行徑引發公憤。

中共打壓言論自由日連署 李文亮相關圖文遭下架

中國武漢肺炎「吹哨人」李文亮醫師6日因染病去世後，海內外掀起要求當局將李文亮忌日定為「言論自由日」的連署活動。中共對此展...

熱門新聞

人行防疫作戰 下鈔票隔離令

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

陸各地陸續復工後…爆四起群聚疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。