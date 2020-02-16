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嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
陳北洋不願就醫。 取材自鳳凰網

湖北省司法廳退休副廳長陳北洋一家三口感染新冠肺炎，卻以醫院病房「達不到廳級幹部標準」，拒不去醫院，執意居家隔離，引發鄰里公憤。經勸說，陳家三口13日同意送醫，但不願乘坐救護車，最後由政府公務車送往醫院。

綜合媒體報導，陳北洋是湖北省司法廳退休副廳長，原本居住在武漢市武昌區張家灣省直機關小區，春節前後陳家三口出現新冠肺炎症狀，經醫院檢測確診感染。

不料，陳北洋一家三口拒絕到醫院治療，找人開藥後，在家養病。據稱，陳北洋曾表示，醫院的病房「達不到廳級幹部標準」，所以不想入住。

幾日後，陳家三口又搬到另一社區桃山村居住。起先社區居民只聽說有三名發熱人員入住，其間陳北洋還多次出門在小區內走動，後來聽說三人已確診，更讓鄰里人心惶惶。

忍無可忍的居民在媒體協助下，將情況直接舉報至在武漢督戰疫情防控的中央指導組。

社區工作人員連同該省司法廳、警方及醫護人員等，12日上門勸導五個小時，陳北洋先是拒不開門，後來提出三個要求，一、本人是廳級幹部要住好醫院並且單間；二、要與兒子在同一個醫院，便於照顧；三、同意當晚由醫院上門取樣本做病毒核酸檢測，如陽性就走，陰性不走。

最終，醫院派專人上門檢測後，社區於12日晚間將陳家貼封條封門。

13日下午，社區、警方及醫護工作組再次上門勸導，經過近一個半小時的拉鋸，陳北洋同意前往醫院，但拒絕乘坐醫院的救護車，小區居民拍攝到的一段視頻顯示，他們一家三口乘坐一輛標註有公務用車的私家車被送往醫院治療。

此後，網上流傳一份署名為陳北洋的「道歉信」稱，其早前曾尋找醫院希望能夠入住，但未能如願，不得已之下才請醫生為家人治療，至12日，家人體溫已明顯下降。這封信又稱，目前他們一家三人已在隔離中，此前給社區居民造成心理壓力，對此感到抱歉和自責。

陳北洋不願就醫，工作人員在陳家門口貼上封條。 取材自鳳凰網

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