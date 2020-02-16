「言論自由日」遭打壓 李文亮圖文遭下架

武漢發生的新冠肺炎疫情仍在肆虐，官方維穩措施也在加強。針對「吹哨人」李文亮醫師染病去世後，海內外掀起要求北京當局將李文亮忌日定為「言論自由日」的連署活動，北京當局對此展開強力維穩，多位連署人被約談；李文亮相關圖文遭下架。

中央社報導說，北京當局打壓言論自由日連署，李文亮相關圖文遭下架。李文亮6日去世後，海內外自由派學者、異議人士隔天發起「惟有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念—致全國人大、國務院並全國同胞書」的網路連署活動，要求北京當局將李文亮忌日定為「言論自由日」，並開放媒體自由報導和網路自由言論，進而開放報禁，兌現出版自由。

該報導引述維權網消息，北京當局對此連署活動十分恐慌，各地警方傳喚或恐嚇多位參與連署的公民。

報導說，福建維權人士莊磊13日先接到福州國保支隊大隊長電話，詢問他是否參加連署活動後，14日下午，鼓樓區國保大隊長、市支隊等四名公安在福州體育中心社區，繼續口頭傳喚他，盤問維權網上的連署書簽名第436號是不是他本人所簽。國保還要求莊磊刪除他轉發的一則推特文章，理由是「武漢疫情太敏感」。

據連署活動臉書專頁「2020改變中國」14日發文引述旅美異議人士蔡楚指出，從12日開始，中國參與連署簽名的各界人士，都被當地警方約談。警方要求他們刪除簽名，並追查發起人和公布連署簽名的義工。目前，20幾位首批連署人暫時安全，連署簽名還在繼續。

據報導，連署活動展開後，網管當局立刻啟動維穩試圖遏止要求言論自由的風潮。12日起，大量與李文亮相關的報導、文章、照片、影音，無論是主流媒體還是一般網友所發，在微博、微信都遭到下架。還有網友說，就連他上傳李文亮的照片置為頭像，也被刪除。

報導稱，目前微博、微信還可以搜尋到與李文亮相關的圖文，都是中國網友14日晚迄今再上傳的。

報導說，官方調查還沒給出結果，李文亮已在網路社群被消失。