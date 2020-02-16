4億人次！農民工、學生陸續返程

針對新型冠狀病毒肺炎疫情的未來人口流動趨勢，中國官方說，目前日均發送旅客1348萬人次，較去年下降8成；2月底前以農民工返崗為主，3月底前是學生返校人潮。

中國國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，15日舉行「春運返程疫情防控」記者會，中國交通運輸部副部長劉小明在回答提問時，作上述表示。

在未來客流量的類型上，劉小明說，未來一段時間，主要是農民工返崗和學生返校客流，公務商務客流較少、旅遊客流很少，預計2月底前的客流以農民工返崗流為主。

他指出，農民工返程客運量約為3億人次，目前已經返程約8000萬人次，預計至2月底要返程約1.2億人次，3月以後返程約1億多人次；3月則是返校的學生客流、預計約1億人次，學生返程時間則以開學時間而定。

在春運的運輸規律上，劉小明說，今年是近6年來最早啟動的春運，學生流與探親流疊加，春節前客流量和往年規律一致。節前（1月10日至24日）全中國共發送旅客11.43億人次、日均7622萬人次；高峰是1月22日、達到8453萬人次。

他指出，春節後隨著疫情變化，防控形勢嚴峻複雜，節後返程客流大幅下降，沒有出現明顯的返程高峰。據統計，截至2月14日，節後（1月25日至2月14日）全中國共發送旅客2.83億人次、日均1348萬人次。

劉小明表示，返程客流量與去年同期相比下降82.3%，僅為春運客流的1/6；「今天是2月15日，距離2020年春運結束還有3天時間，可以肯定客流量不會有大的變化」。