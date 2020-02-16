兼顧防疫、復工 多地推「分區分級」

為兼顧疫情防控與復工復產，媒體報導，包括江西、四川、浙江、河北、河南等地已實行分區分級防控。其中，四川、浙江宣布將按照分區分類原則推進企業復工復產。河北唐山、河南鄭州等地鼓勵疫情輕微區域企業復工復產。

新京報報導，中共中央政治局常務委員會12日召開會議指出，非疫情防控重點地區要實行分區分級精準防控，統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復。以縣域為單元，確定不同縣域風險等級，分區分級制定差異化防控策略。

次日，江西省發布公告，以縣域為單元實施分區分級管控，將100個縣（市、區）分為重、較重、較輕、輕四種類型，分別實行封閉式管控和流動性管控，並提出統籌疫情防控與復工復產結合。據悉，江西是首個提出統籌疫情防控與復工復產結合的省分。

隨後，浙江和四川也陸續跟進。

浙江省召開新冠肺炎疫情防控工作視頻會議指出，省內中風險的縣要堅持疫情防控優先，安全有序推進復工復產；較低風險和低風險的縣在做好防疫前提下，全力推動各類企業復工復產。浙江省早前提出按縣域畫分疫情風險等級，並發布縣域疫情風險「五色」地圖，把90個縣（市、區）的疫情風險評為高、較高、中、較低、低5個等級。

四川省經濟和信息化廳副廳長顧紅松表示，目前正組織企業和重大項目按照分區分類、靈活安排、企業主體、屬地管理的原則復工復產。四川省早在4日就印發通知，以市（州）為單元，根據疫情狀況分為無現症病例區、散發病例區、社區暴發區和局部流行區四類地區。

河北省唐山市則發布通告，將全市各縣（市）區、開發區（管理區）畫分為三個類別。一類區域為新冠肺炎病例6例以上的縣區；二類區域，新冠肺炎病例1至6例的縣區；三類區域，暫無新冠肺炎病例的縣區。

唐山市要求，一類區域除事關民生及涉及疫情防控物資生產的企業和重點項目外，其他領域暫緩復工復產。二類區域要科學有序推動轄區內企業復工復產和項目建設，並嚴防疫情擴散蔓延。三類區域在有效防止疫情輸入的基礎上，支持鼓勵企業早日復工復產、重點項目加快建設。

河南省鄭州市發布通告，初步畫定轄區內4區6市縣為疫情輕微區域範圍。

鄭州明確疫情輕微區域範圍內，符合復工復產條件的企業，在嚴格落實防疫防控的前提下，自通告下發之日起，不分時段、不分類型，全面復工、應復盡復。