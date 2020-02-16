停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎持續蔓延，大陸各地院校延遲開學日，不少學生需要暫時停課，不過阿里巴巴旗下的手機程式釘釘卻因而受惠，皆因上班族在家工作及老師線上授課時都用到釘釘，令其用戶人數急升。不過釘釘在各大應用程式商店的評分卻不斷下降，曾跌至最低的1星，背後原來是一大群不願網上學習的小學生組隊大反擊，紛紛湧到各大英勇程式商店打1星，希望將「釘釘」強制下架！

上周三（5日）釘釘在Apple Store的排名首次超越微信，成為榜上第一名。釘釘能夠得到如此成績，最大原因是大陸大量在家辦工的員工需要透過該程式和同事溝通，而且該程式最近新增線上課堂功能，讓數以千萬計的學生「停課不停學」，線上繼續學習。

釘釘雖然用戶數量大增，但評分卻意外大跌，令不少人都摸不着頭腦。出現反常趨勢原來是學生們聽說如果應用程式的評分低於1星，該程式會被強制下架，於是齊心組隊到手機程式商店瘋狂留負評。

在中國內地的蘋果App Store上，釘釘一度僅錄得1.4分，現時則回升至2.5分。如果細看釘釘的評語，不難發現大量令人哭笑不得的用家心聲，例如「釘釘，我愛死這個小東西了」、「這個軟件真的太太太太太棒了」、「這可真是個神仙軟仙呢，簡直太棒了」，不過卻只給1分評級。亦有人直線抽擊，「有了它，腰更酸了，腿更疼了，頭髮也漸漸稀疏了」，甚至以「今天心情不好」，「襪子穿反了」等無厘頭理由狠狠地留下1分，轉身就走。

根據內地報道，釘釘在其他應用程式商店上亦都遇上負評潮，例如vivo商店及華為應用商城，釘釘的評分分別只有2.2及1.4分，而在OPPO商店上釘釘更已經被下架。釘釘並非是次事件中唯一受害人，例如網易課堂、騰訊課堂等應用程式都遭殃，只是它們所受的影響較小。

現時在中國內地逾300個城市共60萬名教師使用釘釘為學生上課，使用釘釘上課的中小學生多達5000萬人。

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文章授權轉載自《香港01》