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濫用權力？全省封路 荊州官員派專車接兒回家被罵翻

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
荊州官員兒子太高調，害老爸丟官。圖／網路圖片

湖北省多地實施戰時封閉管理，居民不得擅自離開家中，全省封路之際，一網友自稱父親是荊州市官員，調動關係派車把他從天門接回荊州，引發網友炮轟並人肉搜索。

綜合陸港媒體報導，該網友在微博發文，「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處。知道這次疫情，在全省封路的情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州」並配上照片及文字「天門拜拜」。

就在前一日，天門市發緊急通告，車輛人員不准出入。如此公開炫耀特權，引發網友熱議，「你爹可能要大意失荊州了。」

很快有網友發現這名官員兒子曾曬出自己2019年支付寶年度帳單，總支出為286萬人民幣，被認為是紈絝子弟。

警方介入調查後，證實該網友真實姓名何昊，父親何炎仿是荊州市商務局市場運行科科長。何昊14日在天門完成規定隔離期後，透過其父何炎仿的私人關係，聯繫一輛從天門到荊州採購物資的順風車返回荊州，途中在微博上發表相關言論。荊州市商務局黨組據報已對何炎仿作出停職處理。

何昊之後也發出道歉信，指自己是一個在廣州從事服裝經營的個體戶，為了炫耀自己的成績，在微博上發表自己的支付寶年度賬單截圖，錢並不是父親給的。事發當日自己在天門隔離了22天，急於回家，就要求父親想辦法，由於虛榮心作怪，在網上宣稱是父親派車接回。

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