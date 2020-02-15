影／如此防疫？溫州小村下「屠狗令」 執法人員見狗就殺

新冠肺炎疫情持續，浙江溫州永嘉縣有村莊近日發生疫情，永嘉縣出台文件要求對涉事村莊進行封閉管理，並撲殺染疫及無主狗隻。全村近日集體屠狗，影片曝光後，殘忍行徑引發公憤。

綜合媒體報導，有網友在微博貼文指出，永嘉縣金溪鎮黃山村10日確診2例新冠肺炎病例，疑似有民眾因外來人員探親而感染，村民們擔心遭到寵物狗感染，竟在12日將全村狗隻全部屠殺，「全部都是活活打死的 ！該村的狗都是有主人的！」

還有網友上傳影片顯示，執法人員持木棍入村，將狗直接打死。

另從網友推特發布的影片，也可以看到民眾把自家的狗帶出，交給路上等著「行刑」的公安；還看到公安發現未斷氣的狗，又掄起棍棒狂打好幾下，狗慘叫好幾聲，最後吐血死亡。

溫州殺狗事件在網上引起軒然大波網友怒責當地政府亂作為，紛紛留言痛罵，「太可惡了」、「這些人連畜生都不如！」、「明明是人之間傳染，咋不打人呢！欺負弱的唄！」

據報導，一份網上流傳的《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》則顯示，永嘉縣確實發生疫情，領導小組要求發生疫情的村莊進行封閉管理，還要當地撲殺無主狗及流浪狗。

有市民隨即就此事向浙江省信訪部門投訴，並詢問《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》是否屬實。

對此，信訪部門回覆稱，2月9日，金溪鎮黃山村發現兩例新型冠狀病毒疑似病例，為應對疫情，金溪鎮成立防疫前線指揮部，對黃山村進行封閉管理，10日，該村確診兩名新型冠狀病毒肺炎患者，12日，永嘉縣肺炎疫情防控工作領導小組（永防領）下達前述文件。文件要求對無人認領，有可能接觸疫情的野狗和流浪狗進行捕殺。

不過網友表示，被殺的狗都是有主人的。