快訊

直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

中國醫護馳援湖北 規模速度都勝當年汶川地震

中央社 / 台北15日電

官員表示，截至昨天為止，中國各地馳援新冠肺炎重災區湖北省的醫療人力已逾2萬5千人，共計派出217支醫療隊，並調集了3個移動P3實驗室，規模和速度都遠超過當年對汶川地震的醫療救援。

中國國務院新聞辦公室上午在新冠肺炎疫源地武漢市舉行記者會，說明這次疫情最嚴重的湖北省疫情防控和醫療救治相關情況。

中國國家衛生健康委員會副主任，湖北省委常委王賀勝在會中表示，截至14日24時，各地共派出217支醫療隊、2萬5633名醫療隊員馳援湖北，其中在武漢市有181支醫療隊、共2萬374名醫療隊員，36支醫療隊、5259名醫療隊員在其他城市。

他表示，上述援助還不包括軍隊派出的醫療隊和隊員，此外各地還調集了3個移動P3實驗室，「這些都大大超過了2008年汶川特大地震醫療救援的調動規模和速度」。

對於因應疫情而設立的方艙醫院情況，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，方艙醫院在使用過程中發揮了非常好的效果；武漢目前共建設了9家方艙醫院，床位近7000張，收治了5600多名患者

在回應外界質疑是否會有交叉感染的問題時，她說，方艙醫院目前收治的都是確診的輕症患者，「所以把確診的輕症患者收治到方艙醫院不會產生交叉感染的風險」。

焦雅輝並指出，方艙醫院在這次武漢的肺炎疫情防控中發揮了至關重要的作用，「方艙醫院是一個效率很高，同時成本又很低的方法」，集中收治了大量輕症的確診患者，將醫院有限床位資源騰出來用於收治重症和危重症患者，這種實行分類的救治，極大地提高了收治率以及治療的效果。

據中國國家衛生健康委員會通報，2月14日，新冠肺炎新增死亡病例143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。

另據湖北省衛生健康委員會官網，2月14日，湖北省新增新冠肺炎確診病例2420例，比13日新增病例數減少50%；死亡病例增加139人，累計死亡1457人；現有疑似病例減至5534人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19。

患者 疫情 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎疫情影響 兩廳院衛武營節目異動

成大導入智慧醫療 30分鐘內完成新冠肺炎檢疫

湖北孝感黃岡疫情未歇 中國：輸入群聚與社區傳播多

只因「黃皮膚」就被打？以防疫為名的歧視 歐美正在上演

相關新聞

新冠肺炎病患劫後餘生：從染病到痊癒噩夢般的三周

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情鬧得人心惶惶。彭博資訊採訪一名大病痊癒的大學生，細說從感染初期到痊癒三周以來如噩夢般的經歷。

中國男怕感染穿「太空造型衣」登機 旁人急問：會爆炸嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中國確診人數衝破6萬大關，為免感染不少中國居民都奇招盡出，日前有男子搭飛機時竟出動到太空人服飾，引來圍觀，有關片段更在網上瘋傳，他穿了3小時也感覺良好，機場方面則指如非安全問題，不限制乘客穿著。

殘忍！20幾隻寵物被從香港高樓往外丟致死、重傷

南華早報報導，包括貓、寵物鼠、兔子等寵物，疑似被從香港一住宅大樓丟出而摔死，香港警方已對此展開調查。

母去逝仍堅守崗位 火神山護士一舉動引網淚崩

新型冠狀肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情在中國持續擴大，目前中國確診病例總計近6萬例，死亡病例達1357例，對於不斷增加的病患人數，中國各省醫療人員也忙得不可開支。近期，火神山醫院一位支援護士得知母親過世後，在醫院內傷心落淚，但仍在工作崗位上堅守，對於母親的去世，她只得在面向家的方向三鞠躬，懷念母親，此舉令不少網友感動。

湖北十堰市出新政 沒有新增病例最高獎勵42萬元！

截至2月11日24時，湖北全省新型冠狀肺炎累計死亡1068例，十堰市1例、病死率0.19%，是全省最低。

疫情重創運輸業 大陸每日取消航班逾1萬架次

武漢肺炎疫情重創大陸航空運輸業。大陸民航資源網指出，2月開始，每日取消的航班都在1萬架次以上。12日當天，大陸國內航班就取消多達1.17萬架次，國際航班也取消2,370架次。

夫妻先後感染… 妻病房蹭氧氣 夫幸運闖過鬼門關

吳海藍和張小薇（均為化名）是一對70後夫婦，兩人先後感染新型冠狀病毒肺炎，並有肺部嚴重感染。妻子隔離住院治療期間，吳海藍覺得自己快要不行了，向醫師要求讓他回到妻子身邊。原本以為熬不過那個晚上，卻因蹭著妻子病房的氧氣倖存，等來了天亮。他說：「那罐氧氣把自己給治好了。」如今兩人身體逐漸恢復，只等隔離期結束，和正在上大四的女兒一家三口團圓。

浙江最高齡新冠肺炎患者 96歲老婦出院

一位96歲的新冠肺炎患者13日從浙江大學醫學院附屬第一醫院之江院區治癒出院。據院方表示，她是浙江最高齡的新冠肺炎患者。

全中國年齡最小患者 9個月大嬰治癒

經過19天的治療和觀察後，北京市年齡最小的新冠肺炎感染者，九個月大的奇奇（化名）14日出院了，一同走出病房的還有她的媽媽和姐姐，北京地壇醫院為一家人準備了鮮花和鼠年吉祥物。

大意失荊州？男炫「當官父派車接回荊州」 父遭停職

一名男子14日通過微博稱，在湖北全省封路的情況下，自己通過「當官的」父親關係，從天門回到荊州。對此，荊州當地多部門已介入調查。

香江風情／情人節甜蜜限定 三短缺明示倒娥

二月十四日香港兩件大事，一件是香港年輕人絞盡腦汁過情人節，一件是香港特首在嘲弄聲中出場講有關新冠肺炎的事。

江西取消省內所有公路檢測點 力促經濟恢復運行

隨著疫情趨緩，大陸已有地方政府開始調整早前的人車管控措施。江西省13日公告。為統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復，盡可能減少...

熱門新聞

新冠肺炎病患劫後餘生：從染病到痊癒噩夢般的三周

陸國台辦抨擊：台獨是比病毒更毒的政治瘟疫

新冠肺炎疫情 救了中國大陸口罩業

鴻海旗下裕展 要銷售口罩

習近平要求從長治久安高度 將生物安全納入國安體系

鴻海武漢廠 加速拚復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。