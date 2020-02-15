大意失荊州？男炫「當官父派車接回荊州」 父遭停職

一名男子14日通過微博稱，在湖北全省封路的情況下，自己通過「當官的」父親關係，從天門回到荊州。對此，荊州當地多部門已介入調查。另外，荊州網警巡查執法的微博PO文表示，當事人已在網上公開致歉，並稱自己父親只是「小小的科長」。荊州市紀委監委表示，經連夜調查，確認男子父親是荊州市商務局市場運行科科長何炎仿，已對何炎仿作停職處理。

新京報報導，微博網友「Euamoter」14日發文稱，自己「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處，直到這次疫情，在全省封路的情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州。」

此外，該網友同時發布了一張照片，背景為天門市的高速收費站，並配文稱「天門拜拜」。

對此，有評論稱，「你爹可能要大意失荊州了」，隨後這一表述成為微博熱門話題。

據報導，「Euamoter」曾在1月6日，通過微博曬出支付寶年度帳單，圖中顯示，去年全年總支出286萬餘元人民幣(約41萬美元)。

觀察者網報導，當事人15日凌晨在微博發布道歉書，稱自己只是在廣州從事服裝經營的個體戶，父親只是荊州市商務部門一名「小小的科長」，無權派車把他從天門接回。此事實際上是其父親利用朋友關係，在天門聯繫一輛運輸生活物資的返程車將他帶回。

至於被網民扒出的「天價」支付寶帳單，男子稱是其經營的流水帳單，為「炫耀成績」曬出，並非其父給予。

荊州當地權威部門表示，荊州市網安、網信等部門均已介入調查，「正在處理」。另荊州網警巡查執法的微博PO文表示，當事人已在網上公開致歉，而且事情原委也並非大家想像的那麼複雜、那麼「水深」。有關部門也正在對此事做進一步調查核實。

新京報報導，經連夜調查，已證實該微博網民真實姓名何昊，其父何炎仿，是荊州市商務局市場運行科科長。14日，何昊在天門完成規定隔離期後，通過其父何炎仿的私人關係，聯繫一輛由天門來荊州採購物資的順風車返回荊州，途中在微博上發表相關言論。