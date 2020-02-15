全中國年齡最小患者 9個月大嬰治癒

經過19天的治療和觀察後，北京市年齡最小的新冠肺炎感染者，九個月大的奇奇（化名）14日出院了，一同走出病房的還有她的媽媽和姐姐，北京地壇醫院為一家人準備了鮮花和鼠年吉祥物。

綜合媒體報導，北京市衛健委26日通報稱，在新增患者中出現了當時全中國年齡最小的確診感染者—九個月大的奇奇。奇奇一家六口人，奶奶、爸、媽、十歲的姐姐、六歲的哥哥以及九個月大的奇奇，按既定計畫從武漢到北京旅遊過年，1月20日抵京後，爸爸發燒被確診，隨後被解放軍總醫院第五醫學中心收治（現已出院）。此後奇奇和媽媽、姐姐也先後確診住進北京地壇醫院。奶奶獨自帶著孫子在酒店隔離。

據報導，入院後需要進行一系列常規檢查。抽血化驗、CT肺部掃描篩查判定兩位病人的病況。但不同於成人，奇奇只有九個月，身上血管太細，一針紮下去抽不出血的情況也有發生。為了減少對嬰兒血管的損傷，醫護人員選擇在孩子大腿根部抽血。奇奇媽媽說：「我吃藥檢查都可以，但看著孩子抽血哭得撕心裂肺，做媽媽的心裡真的太難熬了。」

從1月26日開始，十幾天的時間，這個六口之家一直處於分隔的狀況下。

報導指出，2月14日出院後，奇奇媽媽帶著兩個孩子回到了隔離酒店，將近20天沒見的兒子看到媽媽紅了眼眶。

回到賓館的奇奇一家六口重新團聚，接下來迎接他們的是14天的隔離觀察期，雖然不知道隔離結束後一家人接下來要去哪，但至少眼前這一關是要跨過去了。