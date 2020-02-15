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浙江最高齡新冠肺炎患者 96歲老婦出院

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

一位96歲的新冠肺炎患者13日從浙江大學醫學院附屬第一醫院之江院區治癒出院。據院方表示，她是浙江最高齡的新冠肺炎患者。

澎湃新聞報導，該患者由當地醫院轉至浙大一院之江院區，肺部影像炎症改變明顯，氧飽和度較低，被直接轉入重症監護室（ICU）。經抗病毒治療，適當使用激素，同時進行高流量吸氧等，病情逐漸好轉，病毒核酸檢測連續兩次陰性，氧飽和度好轉，肺CT吸收好轉，體溫正常。

浙據報導，大一院之江院區承擔浙江全省重型、危重型患者的集中救治任務，至13日已有30餘名患者出院，除了96歲的高齡患者，還包括兩名孕婦。另一名懷孕35周孕婦8日在該院產下男嬰，嬰兒經多次病毒核酸檢測，結果均為陰性。

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