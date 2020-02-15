夫妻先後感染… 妻病房蹭氧氣 夫幸運闖過鬼門關

吳海藍和張小薇（均為化名）是一對70後夫婦，兩人先後感染新型冠狀病毒肺炎，並有肺部嚴重感染。妻子隔離住院治療期間，吳海藍覺得自己快要不行了，向醫師要求讓他回到妻子身邊。原本以為熬不過那個晚上，卻因蹭著妻子病房的氧氣倖存，等來了天亮。他說：「那罐氧氣把自己給治好了。」如今兩人身體逐漸恢復，只等隔離期結束，和正在上大四的女兒一家三口團圓。

南方都市報報導，吳海藍是職業音樂人，張小薇則喜歡唱歌和朗誦。張小薇去年參加了一個由多數為退休老人組成的60多人業餘合唱團，今年1月4日和5日年終演出，合唱團在武漢黃陂區的一個山莊度過兩天一夜。事後，團裡面有十多位團友被感染新冠病毒，三人去世。

張小薇也從11日起感到頭疼，到湖北省中西醫結合醫院驗血、照肺部CT，發現肺部嚴重感染，需要隔離。儘管吳海藍對自己和女兒的身體狀況保持高度警惕，但17日仍發燒到攝氏39.5度，此後狀況迅速惡化，連走路的力氣都沒有，18日掛急診，CT顯示他雙肺嚴重感染。21日，吳海藍每一次呼吸都感到非常困難，他請求妻子的主治醫生讓他回到妻子身邊。

看到昔日在馬拉松賽場上健步如飛的老公，幾天時間就奄奄一息，張小薇心急如焚。那一刻，他們第一次感受到死亡的氣息，非常絕望。

醫生想了一個辦法。給張小薇開了氧療的治療，「本來我是在隔離期，不能讓家屬進來的。他說反正都這樣了救一個是救，救兩個也是救。」吳海藍說，當天晚上，他就躺在妻子旁邊的病床上，過了幾個小時，燒退了。22日，醫院給他們兩夫妻做了核酸檢測，吳海藍非常嚴重，但顯示為陰性，張小薇症狀較輕，顯示為陽性。

23日，緩過氣來的吳海藍回到家中，妻子還躺在醫院。2月6日，在病房裡待了24天的張小薇出院。回家之後，張小薇發現自己多了很多白頭髮，她很感謝醫護人員的努力，「相信這段日子很快就會過去。」