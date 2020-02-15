中國男怕感染穿「太空造型衣」登機 旁人急問：會爆炸嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中國確診人數衝破6萬大關，為免感染不少中國居民都奇招盡出，日前有男子搭飛機時竟出動到太空人服飾，引來圍觀，有關片段更在網上瘋傳，他穿了3小時也感覺良好，機場方面則指如非安全問題，不限制乘客穿著。

微博李姓網友「_超危險飛踢」以一身「太空人打扮」於北京登機的片段在網上爆紅，他2月8日在北京首都機場搭飛機前往深圳，他一出現即引起所有人的關注，有的人爆笑，亦有人擔心其衣服起飛後會爆炸。

他最終安然無恙的上機，成功抵達深圳，事後接受採訪時透露自己姓李，稱穿那件太空人衣服前後約3小時，感受良好，沒有什麼不適感。

李先生指當天選穿這套太空人服飾乘飛機，主要是覺得這衣服能夠過濾空氣，更好的隔絕飛沫；他指沿途不時被別人問到，穿這樣的充氣衣服上機是否會在空中爆炸，他重申並不會，因為袖口都有氣口往外漏風。

李先生認為自己的太空人服飾不屬於會被拒絕的奇裝異服，但被問到一旦被拒登機他會怎辦，他則笑說「那就脫掉吧」。首都機場安檢人員表示，只要沒有安全問題，不會對乘客穿著打扮有相關限制。

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文章授權轉載自《香港01》