新冠肺炎病患劫後餘生：從染病到痊癒噩夢般的三周

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情鬧得人心惶惶。彭博資訊採訪一名大病痊癒的大學生，細說從感染初期到痊癒三周以來如噩夢般的經歷。

這位武漢21歲大學生葉虎（化名）回憶，他當時光是為了確診就來回奔波醫院數趟，這期間心力交瘁且病情也愈發嚴重，反映武漢的醫療設備和確診用具供不應求的嚴重問題。

葉虎表示，自己有幸成為擊敗病毒的幸運兒之一，但如果「當初政府不設法壓下整件事時，錯過一次又一次機會；或是一個月前不隱瞞訊息，事情不會演變到這個境地」。

●封城隔離，珍貴的試劑「求不得」

中國湖北的死亡病例累計逾上千件，在病床、檢測試劑及其他基本的醫療設備嚴重短缺的情況下，光是排隊等檢測就耗時數個小時，有些民眾甚至在臨死前都還沒來得及看病。湖北諸多地區相繼封城，疫情也導致這個全球第二大經濟體多處停擺。

自新冠肺炎疫情自1月21日開始擴散全球時，葉虎開始感到身體虛弱、沒食慾及體溫升高。決定出發看病當晚，他放棄去同濟醫院跟人們大排長龍，選擇到附近的小醫院買藥。由於症狀沒有太嚴重，醫生只告訴他回家進行自我隔離，沒想到他在病發後的頭四天痛不欲生。葉虎回憶：「我燒得很嚴重，渾身疼痛。」

葉虎在四天後複診時，武漢當局為了控制疫情擴散下令封城，任何人不得離開武漢；一夕間豬羊變色：街道空無一人，蔬果價格大漲，居民不確定能否踏出住處。葉虎此時的病情每況愈下，「我咳得就像是要死了。」

葉虎1月25日在武漢市肺科醫院進行電腦斷層掃描（CT Scan），多項CT掃描結果顯示，葉虎感染新冠肺炎的機率極高，且已向肺部擴散。接著，醫師開始討論他是否符合核酸檢測資格，即透過病毒基因測序證實是否有感染，但最終認為葉虎的病情不夠嚴重，決定將供應稀缺的檢測試劑盒保留給更嚴重的病患。

●病情急轉直下，才獲得試劑

葉虎這次複診回家後，仍不知道是否真的感染，但他的弟弟和奶奶隨後出現感染病症。一夜之間，業虎的病情急轉直下，他說：「我覺得自己正站在鬼門關前」。當葉虎又燒到攝氏39度時，再度回到醫院，醫生給他打點滴並服用抗愛滋病藥物「快利佳」（Kaletra）才使體溫降到攝氏37度。

病症出現到現在過了一周，葉虎的病情才終於穩定下來。

對於想要控制疫情的湖北當局而言，診斷顯然成為主要障礙，因為擔憂染病的人數遠過醫院確診能力。湖北當局自13日起除了計算核酸檢測試劑呈陽性的病患，也計入CT確診病例，使確診病例數激增逾45%至近5萬人。

●三周後終於告一段落

隨著葉虎的病情出現好轉，他終於在1月29日拿到核酸檢測試劑。經過確診後，醫生開給他為期五天的抗愛滋藥錠Aluvia，他又回到住處進行隔離，部分原因是醫院床位不足。

九天之後，葉虎在2月7日的檢測試劑呈現陰性，但他還未脫離苦海。由於報導稱檢測呈陰性的患者病情可能加重，他被當局安排住進酒店改建成的臨時醫院進行隔離。由警察在堅守，防止人員進出。

葉虎在五天後終於如願返家，這場持續逾三周的浩劫終於告一段落。他很慶幸挺過這關，並致敬所有在第一線冒生命危險的醫護人員。部分醫生告訴葉虎，他們懷疑自己疑似感染，但仍持續醫治病患。

如同許多中國民眾，葉虎對於當局的反應行動感到不滿，尤其是當地官員初期反應遲緩，意謂錯失控制疫情的黃金時期。隨著北京當局設法掌控全局，湖北兩位最資深的共產黨員遭到撤換。「湖北試圖壓下整件事時，錯過一次又一次機會。如果當局一個前不隱瞞訊息，事情不會演變到這個境地。」