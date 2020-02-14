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一起來做「心靈防疫」，別讓恐慌變成另一種疫情

女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等她居家檢疫

港府撥款支援抗疫 旅行社可獲3萬元補貼

中央社 / 香港14日電

香港當局為支援社會各界共同抗疫及協助受影響業者和家庭，今天公布多項措施，包括向每家旅行社和零食店單次發放港幣8000元（約新台幣3萬元）補貼。

香港行政長官林鄭月娥今晚在防疫記者會上公布了約20項具體援助措施，當中包括向每家旅行社、零食店發放8000元，並向每個合法攤販發放5000元（新台幣1萬8751元）。

當局也會向每戶低收入家庭發放5000元。

在抗疫方面，當局將向站在最前線的醫院管理局提供44億元作防疫之用，也會向民營企業提供資金，以建立生產口罩的廠房。

相關官員補充說，政府會承諾向這些廠房採購口罩。

香港自港英政府年代就推行不干預市場政策，由政府資助民營企業經營一些特定項目，是歷來相當少有的事。

林鄭月娥大概公布了20項具體支援防疫和資助受疫情影響的業者和家庭，這些資金將會由政府早前成立的100億元防疫抗疫基金撥出。

林鄭月娥並在記者會上說，知道當前口罩供不應求，政府方面的口罩存量僅足夠各醫院等使用2個月。政府將會撥出160萬枚口罩供本地市民使用，但以長者等人為優先。

她也提到，疫情發展至今，有兩件事備受外界關注，一是大概有2500名港人滯留在湖北省，二是有330名港人在日本橫濱的鑽石公主號郵輪上。

她說，滯留湖北的港人中，有10人確診；在鑽石公主號上的港人，有11人確診。

她說，政府已對這兩批人提供協助；相關官員補充說，港府已向日方提出，希望盡早把船上的港人送到陸上隔離，而港府會盡快安排他們回港。

林鄭月娥並說，港府在防疫上仍以圍堵為主，至今本地有56名患者，部分人來自兩個不同家庭，他們在餐聚中互相感染。

她說，目前疫情仍然嚴峻，而早前本地曾發生嚴重的星夢郵輪和青衣長康邨康美樓感染事故，但最終的處理結果令人滿意，並未發生集體感染。

她還說，慶幸的是，本地至今並未發生較為廣泛的感染。

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