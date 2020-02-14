江西取消省內所有公路檢測點 力促經濟恢復運行

隨著疫情趨緩，大陸已有地方政府開始調整早前的人車管控措施。江西省13日公告。為統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復，盡可能減少疫情防控對企業復工復產和群眾生活的影響，江西省內將全面取消國道、省道、高速公路出入口的疫情檢測點。

江西省衛生健康委員會公告，江西13日報告新冠肺炎新增確診病例28例。截至13日，江西全省累計報告新冠肺炎確診病例900例，其中治癒出院病例187例，死亡病例1例，現有重症病例57例。

江西省新冠肺炎疫情防控應急指揮部13日發布第4號公告提出，要全面保障道路交通暢通。江西省將在跨省界公路道口實行入贛人員「兩查一測」（查來源、查去向、測體溫）。但省內縣（市、區）之間將全面取消國道、省道、高速公路出入口設置的疫情防控檢疫點或檢測站。

同時，江西省也嚴禁縣（市、區）、鄉鎮攔截、勸返來自非嚴重疫區的車輛。

江西省長易煉紅並要求，企業企業復工復產要「應復盡復」。要素保障要到位，堅決糾正「一刀切」做法，打通人流、物流、資金流三條通道，保障人員流動安全有序，提高物流通行效率，推動金融全力支援實體經濟恢復運行。

江南都市報報導，位於江西省會南昌的昌北機場高速防控卡口13日晚間已經撤除。南昌市34個高速卡口和51個國、省幹線卡口，也於2月13日24時全數撤除。

江西日報報導，江西省委書記劉奇13日前往南昌高新區視察時也強調，「要深入學習貫徹習近平總書記在中共中央政治局常務委員會會議上的重要講話精神」，在確保做好防疫工作的前提下，有序有力推動各類企業復工復產，努力實現今年經濟社會發展目標任務。