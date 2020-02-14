爺爺教會他分享 武漢老師日騎30公里免費送藥、口罩

武漢是新冠肺炎的重災區，路上少見行人和車輛，幾乎所有人都躲在家裡。但是，有一位中學老師吳悠每天卻早出晚歸，給老、弱、孕、病人免費送藥、口罩、消毒液、食物，18天來已幫助了近500人。吳悠說，自己之所以給陌生人送東西，是因為當兵的爺爺教會他分享。

北京頭條報導，疫情爆發後許多人買不到口罩，吳悠的爺爺因為家裡原本就買了不少口罩，便要他把多餘的口罩分給其他人。一開始，吳悠只是將手中的口罩分給一些朋友，和為朋友帶一些食物，有時在路上看到沒有口罩的人就分給他一個。

他在微博上分享這件事，沒想到不只有人向他求口罩，求藥的人更多，於是他就開始為網友送藥。

吳悠每天出門都會穿齊防護裝備，防護服（雨衣）、防護眼鏡、口罩、手套一件也不少。他騎電動車每天平均要跑30公里，由於電動車的車速、續航能力有限，往往一天跑下來，吳悠就要花費三、四個小時充電。運氣好的時候，吳悠能在小區找到充電樁；運氣差的時候，吳悠則要用公共廁所的電源給電動車充電。

另一個頭疼的問題是藥的來源，大多數藥店早已售完。吳悠想到一個四川的朋友，或許能幫他買到藥，沒想到他剛給朋友打電話，對方就告訴他，早就幫他準備好了，正寄給他呢。另外，也有許多陌生的網友幫他找藥、找物資。

他還想到一個以前的學生可以幫他，沒想到對方也在幫網友送藥。於是兩個人就一起，加上兩個朋友的協助，組成了一個送藥團隊，每天晚上，吳悠和他的朋友們都會在微信群中對需要藥品、口罩、消毒用品的人進行統計，次日上午8時，四個人再對當天要送的線路進行整合。

吳悠覺得送藥的辛苦沒什麼，但有人質疑他發災難財讓他很受傷。一開始，吳悠給人送藥、口罩、食物都是免費的，但隨著求助的人愈來愈多，吳悠在經濟上也無法負擔。所以，他現在對藥物收費，但只收工廠採購的價格；而其他口罩、消毒水等，由於大多是外界捐贈的，所以不收錢。

吳悠說，自己幾年前生過病，當時感覺很絕望，所以對肺炎病人很能感同身受。自己18天來給近500人送過藥品、口罩、消毒水、食物，雖然送的東西在很多人來看是在「救命」，但在他看來，送的東西是為了給陌生人帶來希望。