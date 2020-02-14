2000港人滯留湖北 港府是否接送備受壓力

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情依然嚴峻，重災區湖北省目前仍有2000名港人滯留，香港政府在是否接送他們及如何接送回港，因為面臨許多難題而備受壓力。

香港當局早前公布，約接到2000名滯留湖北的港人求助，12日還證實當地已有10名港人感染2019冠狀病毒疾病；其中7人在武漢，3人在恩施，正在當地接受治療。

對於有大批港人滯留湖北，香港無論是泛民主派或建制派都要求港府接送他們回港。但這不是容易的事，因為人數眾多且分散在湖北各地，如何整合運送是一大問題。

此外，武漢已經封城，整個湖北的交通道路也被封堵，更令港人難以集合在一起。

因此，對於各黨派要求接送他們回港，港府至今也只能表示需要作出評估。如此官方答案，外界當然不會滿意。

一名陳姓男子近日接受無線電視（TVB）訪問時說，他的太太及兒子滯留在湖北，但政府一味只說評估，至今沒有實際行動。

在接送這些港人的方法上，除了傳統的包機，香港各政黨及政界人士也有人提出租用高鐵或郵輪等，並可以利用郵輪對他們進行隔離檢疫。

但港府所遇到的困難，不是那麼容易解決，恐還潛藏政治問題。

身兼立法會議員的港區全國人大代表田北辰日前接受無線電視訪問時就說，北京中央已圍封了湖北，各人不准離開；他認為，在「一國」之下，港人為何可以離開，這種情況正在考驗「一國兩制」的定義。

香港網媒「01」今天在一篇報導中就指出，港府在接送港人回港上面對3大難題，首先是香港檢疫中心不足，如何安置這些港人並進行隔離，不是容易的事。

事實上，早前港府在選擇一些檢疫中心時，就曾遭到區議員率眾抗議，甚至有人向被指定的檢疫中心投擲汽油彈，港府最後被逼取消有關決定。

報導表示，如果港府把這批可能感染病毒的高危人士安排在接近住宅的地方進行檢疫，隨時會觸發大規模抗爭。

其次，在運送前，首先要集合這批港人，最新資訊指出，這批港人分散在30個城鎮，如何集合他們，是政府需要考慮的問題。

再者，如果用包機方式運送他們，就有可能使用多次包機，但實際操作上卻面對問題，例如目前已知的10名確診病患不可能和其他人同機。

而且，不能排除這批港人當中有潛伏患者，如果與其他人同機返港，是否會有交叉感染的風險，這也是港府需要克服的難題。