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武漢13日驚傳巨響 官方稱「音爆」網友直說不可能

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在武漢市聽到巨響，圖為封城後的武漢市。（中新社）

新冠肺炎（COVID-19）不斷擴散，大陸各區皆有封閉式管理，而疫情源頭武漢在昨（13）日傳出一聲巨響，除了武漢市，離30公里以外的漢口、江夏等地皆有聽到巨響，大陸網友立刻上微博詢問發生什麼事了。對此當地政府表示，沒有收到任何災難通報，懷疑可能是飛機音爆，網友聽完直批「客機能達到音速嗎」。

綜合陸媒報導，在昨（13）日中午12時30分左右，武漢市白沙洲地區突然傳出巨響，附近住戶郭姓男子表示，他明顯感覺到窗戶在震動，只是到窗邊查看時未發現異狀，住在江夏的網友也表示「是發生了什麼，這麼大聲的爆炸聲，太嚇人了，感覺整個江夏人民都聽到了」。

後來郭男發現，武漢市的江夏、光谷、徐東、南湖、東西湖等地都有人聽到巨響，不少人猜測是某地發生爆炸才會有那麼大的聲音。對此，武漢市消防局、江夏區消防局、武漢應急管理局等政府單位均表示，沒有發現相關事故的通報，武漢省軍區也說明，當天執行任務的軍機都正常，應該是民眾聽到「音爆」，或是飛機低空飛行聲。

音爆（Sonic boom）又稱聲爆，是空氣中運動的物體速度突破音障時，產生衝擊波而引起的巨大聲響，音爆通常由超音破戰鬥機或其他超音速飛行器飛行時產生的。

大陸網友看了官方澄清，有人認為「我也猜是音爆，因為好多飛機飛過我家上空」、「既然政府沒有什麼消息，那就說明沒有什麼大事吧，不用慌張」，不過也有人直呼不相信「音爆需要超音速啊，運輸機沒有這麼快吧」、「運貨有必要音速運送嗎」。

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