疫情不退燒 口罩成香港最夯情人禮

2月14日是情人節，但今年遭逢新冠肺炎疫情，各地情侶慶祝活動大減。根據香港婚友公司「香港婚活」一項最新調查，口罩等防疫用品取代花束，成為情人最想收到的禮物。

這項調查於上月中至本月訪問572名男女，詢問情人節送禮及收禮意向。調查結果發現，29%受訪男性和24%女性想送另一半口罩或酒精消毒液作為情人節禮物，32%男性和30%女性想收到口罩或酒精消毒液的禮物。逾三成受訪者表示不想出門過節，寧願待在家裡。

香港婚活創辦人張惠萍表示，以往情人節前一周聯誼活動已爆滿，但今年同時期報名人數只有一半，活動將會做好防疫措施。