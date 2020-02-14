武漢官媒批日贈詩「殘忍」 胡錫進轟「荒謬」

日本各界捐助中國的醫療物資紙箱上寫著多首打氣的詩詞，湖北武漢市委機關報長江日報日前發表名為《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》的評論文章，稱這些詩詞「只是和疫情的情緒不搭罷了」。文章一出，引發網友質疑「論點狹隘」，官媒環球時報總編輯胡錫進也批「荒謬」，「這注定了批判文章同樣會走向荒誕」。

香港01報導，長江日報這篇文章稱，對比寫在紙箱上的詩詞，「武漢加油」等的簡單打氣說話就被稱作是沒有文化、修辭貧瘠，僅是粗淺的口號，其實「武漢加油」、「湖北加油」、「中國加油」等更加令人動容，「我聽到14億顆心靈碰撞的聲音，這讓我瞬間感受到，我是置身在一個宏偉的集體之中，這個集體有一顆強大的靈魂」。

文章最後稱，語言的根脈不是在「藝術史」裡，而是在中國老百姓利益攸關、生死攸關之時，都會口而出的那些詞彙，「現在，它就是『武漢加油』」。

文章並指「奧斯維辛（Auschwitz，另譯奧斯威辛）之後，寫詩是殘忍的」，認為詩詞本身並不殘忍，是寫詩的靈魂，要經歷磨難，感受磨難，才能使語言經歷洗禮。

報導指出，「奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的」出自德國哲學家狄奧多阿多諾（Theodor W. Adorno）。阿多諾在著作《否定的辯證法》中曾談及：「說在奧斯維辛集中營之後你不再能寫詩了，這也許是錯誤的……在奧斯維辛集中營之後你能否繼續生活，特別是那種偶然地倖免於難的人、那種依法應被處死的人能否繼續生活？他的繼續存在需要冷漠，需要這種資產階級主觀性的基本原則，沒有這一基本原則就不會有奧斯維辛集中營」。

目前，《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》已被刪除。

環球時報總編輯胡錫進在微博上發文批判，稱文章論點「其實那就是一個帶節奏的帖子，給一些網友的不滿製造又一個發洩的噱頭」；該些詩詞肯定是善意，文章將之與「武漢加油」作對比是「荒謬」，且不恰當地與奧斯維辛扯上關係，結果是「產生自黑的效果」。