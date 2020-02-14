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馳援抗疫…日本捐物資隨贈詩 多是中國人創意

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
日本富山縣捐贈遼寧省的醫療物資，寫有以「千字文」中的「同氣連枝」作靈感創作的短詩「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」。取材自微博

來源：YouTube

「山川異域，風月同天」 、「豈曰無衣，與子同裳」…連日來，日本馳援中國抗擊新冠肺炎疫情物資上的古詩詞火了。有人說，這次日本給中國開了一場詩詞大會。然而，媒體調查發現，這些詩詞幾乎都是中國人想出來的。也有網友開始審視為何中國的詩句，卻由日本人弘揚。

綜合媒體報導，疫情發生後，NPO法人仁心會聯合日本湖北總商會等四家機構第一時間向湖北捐贈3800套杜邦防護服，包裝紙箱上用中文寫有「豈曰無衣，與子同裳」。這句詩詞出自「詩經」中「國風．秦風．無衣」，翻譯成白話的意思是「誰說我們沒衣穿？與你同穿那戰裙」。

實際上，NPO法人仁心會是一家在日華人組織，由在日或有留日背景的醫藥保健從業者以及相關公司組成的新生公益組織。

在日本舞鶴市馳援大連的物資上，每個箱子外面都貼了用中文寫的一句詩：「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」。此詩出自王昌齡的「送柴侍御」，意思是「雖分離兩地，但兩地雲雨相同，明月也不分兩鄉，可以共睹」。

據報導，舞鶴市港口振興國際交流課課長小島宏透露，這句詩是一名在該機構進行交流的中國人想出來的，來自大連。

「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來。」在日本富山縣給遼寧省的馳援物資上，貼有這首中文小詩。富山縣國際課課長久崎美乃里稱，這首小詩是在此工作的富山縣經貿聯絡官孫肖原創的。孫肖在中國出生長大，接受教育，後來定居海外。

「山川異域，風月同天」為一句古偈語，相傳在1300多年前，日本有一個長屋王，他給唐朝的眾僧送1000件袈裟，每件袈裟上都繡著四句偈語：「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣」。

報導說，這些詩句在中國網上回響熱烈。一名微博網友說：「一系列動作可以說明日本已然成為一個會反思有大愛的民族，民族當然應該記住歷史的傷痕以避免重蹈覆轍，但是也無需永遠以恨意教育年輕人，總之文明的進程真的跟多少GDP蓋了多少樓多少領土面積沒有絕對關係。」

另有網友說，「我們只會：武漢不哭，武漢加油…」

中國駐日大使孔鉉佑在人民日報發表題為「鄰里之道守望相助」的文章說，中日兩國同處漢字文化圈，日本民眾用寥寥數語傳遞了別樣的溫情和感動。

日本舞鶴市捐贈遼寧省大連市的醫療物資，寫有唐代詩人王昌齡的「送柴侍御」中的「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄕」。取材自微博

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