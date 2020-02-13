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兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

數千外國人受困武漢 克難過日又怕感染肺炎

中央社 / 綜合外電報導

滯留在中國湖北省武漢市的數千名外國人，因處於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫區中心，加上與外界聯繫中斷，他們正克難地過著恐懼的日子。

法新社報導，武漢肺炎疫情爆發迄今，中國已有超過1300人喪命。中國當局已對坐落全國交通中樞的武漢實施封城，且採取前所未有的隔離措施，導致數千名外國人士困在當地。

滯留武漢的尼泊爾博士生波克瑞（Gaurab Pokhrel）表示：「我們想要回國，我們活不下去了。」波克瑞是還沒撤離的200名尼泊爾人之一。

他還說，由於食物短缺，外籍學生必須在少數幾家還有營業的商店與當地民眾爭搶購買東西。

被困在中南財經政法大學的巴基斯坦博士後研究員謝赫（Ruqia Shaikh）表示，學校大部分學生都被關在宿舍看電視。雖然學校提供學生生活用品，但價格是平常的2倍。

她指出：「我們天天都吃一樣的東西，一直吃白米飯配青菜，唯一可以從事的活動就是冒著風險在陽台散步。」

謝赫還說，儘管很多巴基斯坦學生想要離開，但回國以後也有風險。「我們擔心返回巴基斯坦後，當局會怎樣對我們，一些回國的學生告訴我們，官員對他們很不好」。

巴基斯坦當局指出，現有超過500名巴國學生留在武漢，但尚未宣布任何撤僑的相關計畫。

葉門政府也沒有撤離留在武漢的115名葉門國民的計畫。被隔離在中國地質大學的31歲葉門人塔瓦里（Fahd al-Tawali）表示，情況令人絕望。

他說道：「當我們獲准外出，只有一些商店營業且人潮爆滿，必須排隊很久時間才能買到稀少的東西。」

還有一名在華中科技大學念書的23歲葉門學生指出，學生們完全處在擔心被感染的恐懼中。

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