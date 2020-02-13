重慶新冠肺炎出現四代感染病例 防控難度加大

重慶市衛生健康委員會（簡稱「衛健委」）表示，溯源發現，重慶已於2月10日首次出現2例新冠肺炎（武漢肺炎）四代感染病例。重慶市衛健委稱，傳染鏈條延長，防控難度將進一步加大。

根據重慶市衛健委公布的訊息，截至13日12時，重慶累計報告新冠肺炎確診病例525例，死亡病例3例，出院病例114例，尚有7,170人正在接受醫學觀察。

據重慶晨報報導，重慶13日上午召開新冠肺炎疫情防控工作記者會，重慶市衛健委黨委副書記夏沛表示，截至12日24時，重慶市新冠肺炎（武漢肺炎）新增病例中，三代感染病例占比明顯增高，但溯源還發現，2月10日該市首次出現2例四代感染病例。

根據大陸媒體早前報導，第一代感染者是指在武漢華南海鮮市場內感染者；第二代感染者為被第一代感染者傳染的武漢人或去過武漢的人；第三代感染者指被離開武漢的人傳染，自身沒有去過武漢的感染者；第四代感染者，基本上就是各地被第三代傳染的人群。

報導指出，專家分析，近期新增病例主要來自密切接觸者，2月6日至11日，重慶新增病例共116例，其中80例來自密切接觸者，聚集性疫情涉及病例數占重慶全市報告病例總數比例不斷上升，達57%，其中家庭聚集占86.5%。

專家因此呼籲，控制傳染源、切斷傳播途徑是傳染病防控的根本措施，呼籲要切實抓緊、抓好密切接觸者集中隔離醫學觀察，加強對密切接觸者情況的分析研判，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。