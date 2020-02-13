謊稱「我從武漢來」 魯男想隔離蹭吃住

山東青島一名男子自稱剛從武漢回來，尋求隔離。經14天隔離後，警方發現這名男子根本沒到過武漢，僅是想藉隔離「蹭吃蹭住」。隨後，警方將男子逮捕，依法行政拘留七日。

封面新聞報導，這名55歲的高姓男子1月26日來到青島西站出站口，他對檢查人員稱，他剛從武漢監獄釋放回來，尋求隔離。這立即引起防疫部門的重視，把男子安置在隔離點進行14天的隔離。

高某稱自己有咳嗽發熱的症狀，但是經多次檢測體溫均正常，而高某對其行蹤軌跡閃爍其詞，說不清乘坐車次等信息。隔離期結束後，警方詢問高某，高某才承認謊稱從武漢返回。

據高某供述，他平時多在外地打零工，一直單身。1月26日，高某乘坐火車從日照返回，他想到回家也是一個人過，就想藉隔離「蹭吃蹭住」。於是，高某在下車時自稱從武漢返回，順利被隔離。