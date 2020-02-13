苦等不到病毒檢測 武漢洗腎老人跳樓亡

2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）重災區武漢的醫療資源極度緊缺，一名需要洗腎的70歲老人日前疑似感染新型冠狀病毒後，被多家醫院拒之門外，最後跳樓身亡。

據經濟觀察網報導，這名老人的兒子梁鑫表示，父親於2月10日下午3時左右，從位於9樓家中的露台跳下，當場身亡。約20分鐘後，警方、救護車及法醫到達現場。經法醫鑑定，梁父並非死於他殺。

梁鑫說，其父罹患尿毒症5年來，一直在當地中山醫院洗腎治療。1月27日，梁父洗腎時出現發燒症狀，電腦斷層結果顯示，梁父雙肺有片狀模糊影像，雙肺感染或少許肺水腫。

之後，中山醫院醫生告訴梁鑫，不能再為其父洗腎，轉去普愛醫院洗腎，但普愛醫院又表示，若要在該院繼續治療，必須先確診2019冠狀病毒疾病。

然而，他向社區、街道反映父親的病情，希望能加急處理，卻只得到「疑似病例只能居家隔離」、「在走流程中」的回應。

梁鑫說，其父是重症尿毒症患者，每週需洗腎3次。由於不及時洗腎，體內水份無法排出，連續7天吃不下飯，腹瀉不止，奄奄一息。「普通病人在家隔離1至2週沒有問題，但重度尿毒症不是普通病人，做不了透析（洗腎）會死」，由於社區一直未能為其進行核酸測試，梁父此後連續8天不能洗腎治療，釀成跳樓自盡的悲劇。

就在老人跳樓身亡的當天，當時的湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強還在記者會上宣示，武漢市的目標是11日完成所有疑似患者檢測的清零。

不過在新浪微博的「肺炎患者求助」話題頁面內，仍有大批身處武漢的網民發布求助訊息，指自己或親友還在排隊等核酸檢測，或急需住院治療。