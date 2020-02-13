王忠林任武漢市委書記 濟南台商讚有魄力

接任武漢市委書記的王忠林，先前是山東省委常委、濟南市委書記，在濟南台商眼中，王忠林是個有魄力的市長，也與濟南台商圈熟悉。

前濟南台協會長、材料-KY董事長王克璋表示，因為自己在滕州有另一個廠，先前就曾與擔任過滕州市委書記的王忠林有過接觸，「親民、有魄力，從滕州到濟南，一直懂得企業的需求，也跟濟南台商圈熟。」

王忠林是山東費縣人，現年58歲，一直在山東工作，從山東省棗莊市公安局法律研究室、政治部辦事員開始做起，一路到滕州市委書記、棗莊市委書記、聊城市委副書記兼市長、山東省發改委主任等職。

2016年11月，王忠林出任濟南代市長，並於隔年4月去代轉正；2018年5月，他接替北上黑龍江工作的王文濤，出任山東省委常委、濟南市委書記。

南方都市報報導，擁有中國海洋大學管理學博士的王忠林，還是城市拆遷改造提升方面的專家，頗具「改革魄力」。

在聊城市的4年中，王忠林大刀闊斧進行城市拆遷改造，在他主導下，聊城市在不到一年的時間裡，完成拆遷1672萬平方公尺，拆遷面積是過去10年之和，涉及居民96748戶。

在拆遷中，王忠林提出依法依規推進，公開透明惠民，沒有引發上訪,實現了和諧拆遷。

調任濟南工作期間，王忠林也以關心民生著稱，2017年6月，在考察濟南創建文明城市工作進展時，王忠林指出，「為了創城而創城」是錯誤的，關鍵在以創城為契機解決實際問題，讓老百姓享受到實實在在的成果。

同年11月，在濟南棚改工作推進會議上，王忠林提出要保證舊改棚改的品質，一定不要敷衍、馬虎，不能欠市民的賬，「要大力發揚工匠精神，換位思考、關注品質，像給自己的父母建房子一樣，來對待棚改舊改工作，以實際行動把實事辦實、好事辦好，早日讓群眾住上新樓房、過上新生活。」

此外，王忠林還推動濟南城市提升，改善濟南空氣品質改善，退出全大陸十大擁堵城市行列，迎接地鐵時代，王忠林曾表示要將濟南建設成「善感知、會喘氣、有溫度」的新型智慧城市。

濟南日報報導，針對營商環境，王忠林曾在今年1月19日，山東省人大會議上表示，濟南的營商環境還沒有達到廣大企業和市民滿意的程度，仍然存在一些短板和不足，例如辦事流程不夠科學的問題，「桃子政策」「抽屜政策」好看不好用的問題等，然後他提出了五項措施繼續改善營商環境：優流程、破壁壘、強服務、立誠信、嚴監督。