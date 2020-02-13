母去逝仍堅守崗位 火神山護士一舉動引網淚崩

新型冠狀肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情在中國持續擴大，目前中國確診病例總計近6萬例，死亡病例達1357例，對於不斷增加的病患人數，中國各省醫療人員也忙得不可開支。近期，火神山醫院一位支援護士得知母親過世後，在醫院內傷心落淚，但仍在工作崗位上堅守，對於母親的去世，她只得在面向家的方向三鞠躬，懷念母親，此舉令不少網友感動。

根據「央視軍事」報導，這位到火神山醫院支援的護士名叫吳亞玲，她的母親在11日下午因突發性主動脈夾層破裂在雲南昆明去世，當吳亞玲得知消息後，難過地在醫院裡落淚，她面向家的方向三鞠躬，懷念去世的母親，由於事發突然，加上醫院內仍有許多病患需醫治，吳亞玲在稍微平復心情後，仍繼續在崗位上完成醫療工作，對此，跟她一起工作的醫生表示「這個事情我們都不知道，她就像原來一樣的在工作，剛剛聽你們一講，後來我們才知道。」

而吳亞玲護士的相關報導一出後，許多網友也紛紛感動留言，「心疼，也只有這兩個字能表達我的意思了」、「對不起，大家都乖乖在家宅著吧，讓她們早點回家」、「領導應該讓她回去見一面，不要成為人家的終身遺撼」、「怎麼能不讓人心疼，加油」、「節哀，護士小姐姐」、「看到我的眼淚在眼眶打滾」、「忠孝不能兩全，心疼她」、「致敬所有的醫務工作者，你們是世界上最美麗的天使，加油，武漢加油」。