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湖北十堰市出新政 沒有新增病例最高獎勵42萬元！

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
基層排查出病例給予現金獎勵，十堰市的做法在大陸尚屬首次。圖／十堰晚報

截至2月11日24時，湖北全省新型冠狀肺炎累計死亡1068例，十堰市1例、病死率0.19%，是全省最低。

《楚天都市報》報導，十堰市茅箭區在11日當天公布獎勵措施：

從即日起，凡未出現1例新冠肺炎確診病例的社區，一次性獎勵人民幣10萬元（約新台幣42萬7000元），未出現1例新冠肺炎確診病例的村，獎勵人民幣5萬元（約新台幣21萬4000元）；每排查出1例發勢人員確診為新冠肺炎病例的給予相關人員人民幣1萬元（約新台幣4萬2000元）獎勵。

微信公眾號政知見指出在十堰市，茅箭區已確診181例，是該市確診病例最多的地方。

十堰在湖北有特殊的地理位置。武漢有「九省通衢」之稱，十堰則是「川陝咽喉、四省通衢」之地。

它位於湖北省西北部，漢江中上游，與河南西部、陝西南部、重慶東部等三省市邊境交界，是鄂、豫、陝、渝毗鄰地區唯一的區域性中心城市。

在這樣一個地方，「早發現、早報告、早隔離、早治療」的重要性不言而喻。

報導指出，早在2月8日，十堰市房縣發佈了《發熱病人就診獎勵辦法公告》。公告中也提到，凡鄉鎮、村、組幹部排查發現核實1例發熱人員的，獎勵人民幣500元（約新台幣2100元）。

此外，房縣還規定從2月9日至2月18日，凡發熱人員主動到縣鄉定點醫院就診的，獎勵人民幣1000元（約新台幣4200元）。

房縣衛生健康局局長盧啟輝表示，2月9日當天就有48名發熱患者去醫院就診。

盧啟輝表示，在發佈獎勵辦法之前，房縣一直按照「網格化」的方式，組織縣鄉村幹部及駐村幹部進行逐戶排查。這需要較多的時間，不能在第一時間發現病患，希望通過獎勵辦法，來確定重點人群，切斷傳染源，最大限度地對疑似病例進行收治。

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