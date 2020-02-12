聽新聞
test
0:00 / 0:00
湖北十堰市出新政 沒有新增病例最高獎勵42萬元！
截至2月11日24時，湖北全省新型冠狀肺炎累計死亡1068例，十堰市1例、病死率0.19%，是全省最低。
《楚天都市報》報導，十堰市茅箭區在11日當天公布獎勵措施：
從即日起，凡未出現1例新冠肺炎確診病例的社區，一次性獎勵人民幣10萬元（約新台幣42萬7000元），未出現1例新冠肺炎確診病例的村，獎勵人民幣5萬元（約新台幣21萬4000元）；每排查出1例發勢人員確診為新冠肺炎病例的給予相關人員人民幣1萬元（約新台幣4萬2000元）獎勵。
微信公眾號政知見指出在十堰市，茅箭區已確診181例，是該市確診病例最多的地方。
十堰在湖北有特殊的地理位置。武漢有「九省通衢」之稱，十堰則是「川陝咽喉、四省通衢」之地。
它位於湖北省西北部，漢江中上游，與河南西部、陝西南部、重慶東部等三省市邊境交界，是鄂、豫、陝、渝毗鄰地區唯一的區域性中心城市。
在這樣一個地方，「早發現、早報告、早隔離、早治療」的重要性不言而喻。
報導指出，早在2月8日，十堰市房縣發佈了《發熱病人就診獎勵辦法公告》。公告中也提到，凡鄉鎮、村、組幹部排查發現核實1例發熱人員的，獎勵人民幣500元（約新台幣2100元）。
此外，房縣還規定從2月9日至2月18日，凡發熱人員主動到縣鄉定點醫院就診的，獎勵人民幣1000元（約新台幣4200元）。
房縣衛生健康局局長盧啟輝表示，2月9日當天就有48名發熱患者去醫院就診。
盧啟輝表示，在發佈獎勵辦法之前，房縣一直按照「網格化」的方式，組織縣鄉村幹部及駐村幹部進行逐戶排查。這需要較多的時間，不能在第一時間發現病患，希望通過獎勵辦法，來確定重點人群，切斷傳染源，最大限度地對疑似病例進行收治。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言