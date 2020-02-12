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無房遣返！陸逾10城發禁令
昆山、安徽等7城「本地無房一律遣返」；揚州「沒房產證，租戶也勸返」；無錫「無房證斷水斷電，租戶不得進入社區」；深圳「出租房發生疫情，追究房東責任」，大陸超10城發禁令，嚴控外地人返崗返城防範疫情再擴散。
大陸交通運輸部發布，近一周將有1.6億人陸續返城返崗，將掀起疫情傳播第二波高峰。
返工潮來襲，各地嚴陣以待，泰州、金華、江陰、南京等地限令外地人沒房產一律暫緩進城、無房不准回、勸返、租戶不得進入社區，出租房甚至貼上了封條。
其中，北京昌平等多地則發佈通知，非業主不能入住，必須在外隔離14天，逼得租客抱怨花錢租的房子住不了，還要另找酒店安身。
鄭州則發佈，外地人無特殊原因，請勿返鄭。有返崗租客回到鄭州發現小區進不去了，半夜淩晨只能遊蕩下雪的街頭，有家歸不得。
山東淄博高新區、青島小區、跟天津的租客也上網求助，曝光小區跟房東不管體溫是否正常，已經不准租客進入。租客苦不堪言，進不去社區就無法居家隔離十四天，無法復工，進退兩難。
浙江金華在在小區設置登記核查點，凡事在金華無房產，一律不予放行。成都市則在小區公告禁止市外返蓉租戶進入，公告提到，如確定要進入社區，出租方、租賃方雙方各交人民幣50萬保證金。
泰州市則限制疫情重點地區人員不能進入泰州。包括近14天內到過湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽、江西等疫情重點地區，即使持有本市居民身份證或不動產權證，仍一律暫緩進泰州。同時，外來務工人員、未申報者都不能進入泰州。
江陰則有條件限制，對未通過復工防控措施核查的企業，其外來務工人員禁止入城。
南京則提前發佈致房屋出租戶的一封信，籲請房東聯繫房屋租客，並告知疫情防控期間不要返寧。
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