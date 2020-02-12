徵用令生效 廣州社區住戶遭移飯店集中隔離

中央社 / 台北12日電

廣東省昨天授權廣州、深圳緊急徵用私人財產抗疫後，廣州市海珠區今天公告，已將一處傳出疫情的社區整棟住戶移至兩處飯店，實施集中隔離觀察，顯示當地已開始徵用飯店作為隔離場所。

中國2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情持續，廣東累計確診病例超過千人，更傳出多起群聚感染。中新社下午引述廣州海珠區公告報導，截至11日，遭集中隔離的「琶洲保利天悅花園」社區第18棟樓共傳出有6例確診病例。

報導稱，根據省、市專家意見，海珠區防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組昨晚決定，分批將整棟樓住戶轉移到指定集中醫學觀察場所－江悅酒店、維也納酒店（海珠客運站店），實施為期14日的集中隔離和醫學觀察。

報導稱，在居民集中隔離期間，由集中醫學觀察場所內駐點醫務人員及時跟進健康情況監測，所屬街道居民委員會全程提供生活物資保障。

此外，海珠區衛生健康局已透過專業機構對傳出疫情的社區進行連續、全面環境消毒，指導社區物業管理和琶洲街社區衛生服務站，每天2次對社區內公共區域的空氣和物體表面消毒，並要求街道辦事處對社區外環境進行全面消毒。

廣東省人民代表大會常委會昨天召開緊急會議，授權「縣級以上地方政府」（廣州、深圳），在必要時可依法緊急徵用房屋、設施、物資等作緊急防疫應變。

廣州、深圳市人民代表大會常委會隨後發布公告稱，市、區疫情防控指揮機構應當向被徵用的單位或者個人發出應急徵用憑證，並依法予以歸還或者補償。

這次社區居民遭移至指定飯店集中隔離，即顯示廣州已開始徵用飯店作為隔離場所。

在此之前，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2日曾印發「關於加強發熱病人、發熱疑似病人及密切接觸者隔離救治和管理的通知」，要求各地徵用賓館改造為集中隔離點。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

疫情 武漢肺炎 深圳
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新加坡星展銀員工確診新冠肺炎　星展：台灣區業務正常

武漢肺炎疫情延燒 東元第1季業績恐影響10%

武漢肺炎防疫 矯正署對170受刑人實施隔離

東奧／武漢肺炎疫情延燒 日本擬保證奧運安全安心

相關新聞

學不會教訓？武漢大學兒童讀物竟稱「果子狸可吃」

無論是2003年的SARS或是這次的武漢肺炎疫情，都被學界認為與大陸仍有部分民眾嗜食野味有關。但近日有大陸網友卻發現，武...

無房遣返！陸逾10城發禁令

昆山、安徽等7城「本地無房一律遣返」；揚州「沒房產證，租戶也勸返」；無錫「無房證斷水斷電，租戶不得進入社區」；深圳「出租房發生疫情，追究房東責任」，大陸超10城發禁令，嚴控外地人返崗返城防範疫情再擴散。

封城「藥」命！湖北癲癇兒求藥 母親兩度闖封鎖點

謝曉英哭著拿出聰聰的藥罐給執勤民警看，證明自己沒有騙人。但執法人員將她口頭批評了一頓便勸回了，「說我們不聽話，非要出市」。

求日本醫生「送10箱口罩給家人」 陸女高價轉賣po網炫富

近日，新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情不斷延燒，台灣及鄰近國家紛紛出現「口罩荒」的現象。然而，一名和日本診所有業務往來的大陸籍女性，不僅大肆搜刮京都當地的口罩，還以「要給親戚」為由，向診所朋友要來5箱口罩，然後高價轉賣大賺災難財，讓大陸網友相當氣憤。

急招「上門鏟屎官」 淘寶寵物店轉型解救空巢寵物

受新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）病毒疫情影響，大陸有寵物店轉型增加「上門鏟屎」服務，不少淘寶店「急招上門鏟屎官」，每單報酬達到人民...

怕染新冠肺炎沒人敢按電梯 電梯直接返回同樓層

「新型冠狀病毒」在港確診人數持續上升，市民憂慮社區爆發或已殺到，疫情下人人自危，口罩平光鏡手套出齊，就連日常必做的撳𨋢也不敢。有人分享激心事，指近日搭電梯竟個個等人按鈕，她在中間停車場樓層出電梯，電梯內的人還是拒出手按地下層，結果全電梯送返上樓，令人好氣又好笑。

新冠肺炎害慘戀情？未婚受困女友家 就怕岳父母這句話...

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情延燒，許多新人決定將終生大事婚宴延期，尤其與大陸、港澳籍配偶結婚，因親友無法來台，只能將婚姻延期；還有人探望大陸籍武漢市女友卻因而受困，長期無法返台，讓父母直呼「你好像嫁去大陸了」。

蘭州拉麵重開 上館子像進考場

因新冠肺炎疫情而自我隔離了大半個月之後，一家開設於甘肅慶陽市的老字號蘭州牛肉麵館在10日重新營業，不僅溫暖了久別重逢的食客，類似於「中國封建科舉考場」式的就餐設置，更是成為微博、微信等社交平台上民眾奔走相告的趣聞。

上海力挺 廣達上海廠已有近2萬名員工回到生產線

廣達集團上海生產製造基地—廣達上海製造城，10日已經有三分之二的員工返回工作崗位。中共上海市委常委鄭鋼淼10日下午專程前...

湖北一家全感染新冠肺炎厭世撒錢？ 警方闢謠：小孩闖禍

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒，至今大陸確診病例已達42638例，死亡人數更來到了1016例，為防堵疫情擴散，大陸大部分城市也已實施「封城管理」。不過日前大陸網路上卻瘋傳一段影片，內容為湖北省有一家人因都染上新冠肺炎，感到太絕望而從27樓撒下大把鈔票。事發後昨（10日）警方則在微博官網表示，一切都是有人在惡作劇。

武漢肺炎／寫歌送餐送咖啡 台青為一線醫護人員打氣

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，在在大陸各地的台青，有人寫歌、有人送餐，也有人送咖啡和N95口罩，交給一線醫護和執勤人員，...

他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

新型冠狀肺炎疫情吃緊，各地醫療物資告急。河北邯鄲的蘇男打算購置口罩捐贈給醫護人員，他在網上找到自稱有貨的肖姓男子，在轉了人民幣21.3萬元（約新台幣91萬4千元）...

熱門新聞

中共軍機繞台 美國務院呼籲北京立即停止脅迫行為

疫情衝擊中國國家形象 寇健文：習近平需負責

求日本醫生「送10箱口罩給家人」 陸女高價轉賣po網炫富

陸拚復工 放寬防疫管控

新冠肺炎害慘戀情？未婚受困女友家 就怕岳父母這句話...

學不會教訓？武漢大學兒童讀物竟稱「果子狸可吃」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。