徵用令生效 廣州社區住戶遭移飯店集中隔離

廣東省昨天授權廣州、深圳緊急徵用私人財產抗疫後，廣州市海珠區今天公告，已將一處傳出疫情的社區整棟住戶移至兩處飯店，實施集中隔離觀察，顯示當地已開始徵用飯店作為隔離場所。

中國2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情持續，廣東累計確診病例超過千人，更傳出多起群聚感染。中新社下午引述廣州海珠區公告報導，截至11日，遭集中隔離的「琶洲保利天悅花園」社區第18棟樓共傳出有6例確診病例。

報導稱，根據省、市專家意見，海珠區防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組昨晚決定，分批將整棟樓住戶轉移到指定集中醫學觀察場所－江悅酒店、維也納酒店（海珠客運站店），實施為期14日的集中隔離和醫學觀察。

報導稱，在居民集中隔離期間，由集中醫學觀察場所內駐點醫務人員及時跟進健康情況監測，所屬街道居民委員會全程提供生活物資保障。

此外，海珠區衛生健康局已透過專業機構對傳出疫情的社區進行連續、全面環境消毒，指導社區物業管理和琶洲街社區衛生服務站，每天2次對社區內公共區域的空氣和物體表面消毒，並要求街道辦事處對社區外環境進行全面消毒。

廣東省人民代表大會常委會昨天召開緊急會議，授權「縣級以上地方政府」（廣州、深圳），在必要時可依法緊急徵用房屋、設施、物資等作緊急防疫應變。

廣州、深圳市人民代表大會常委會隨後發布公告稱，市、區疫情防控指揮機構應當向被徵用的單位或者個人發出應急徵用憑證，並依法予以歸還或者補償。

這次社區居民遭移至指定飯店集中隔離，即顯示廣州已開始徵用飯店作為隔離場所。

在此之前，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2日曾印發「關於加強發熱病人、發熱疑似病人及密切接觸者隔離救治和管理的通知」，要求各地徵用賓館改造為集中隔離點。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。