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封城「藥」命！湖北癲癇兒求藥 母親兩度闖封鎖點

世界日報 / 中國新聞組／上海12日電
謝曉英收到來自安徽和湖南的兩個包裹，裡面裝著她等待已久的7瓶癲癇藥物。 圖／取材自澎湃新聞

「藥到了，我的兒子不會死了」癲癇病孩媽媽謝曉英終於在湖北漢川市迴龍鎮收到了一個特殊的包裹，裡面是病友們從安徽和湖南代買、再通過郵政快遞寄來的7瓶藥物。

澎湃新聞報導，20天前，謝曉英帶著5歲的兒子聰聰從湖南長沙回湖北孝感漢川市老家過年。她沒想到，漢川市迴龍鎮會成為她走不出去的「城」。1月23日武漢封城，一天後，孝感也全面封城。

聰聰兩歲時被診斷出癲癇，需要每日兩次服用兩種藥物來控制病情。謝曉英看著藥瓶裡的藥一天天減少，這令她焦慮到失眠。謝曉英跑遍了迴龍鎮也買不到治療癲癇的藥物，到鎮政府打了證明也沒用，工作人員勸她「再撐一下」，但她不想拿兒子的命來撐，想自駕回湖南取藥，兩度在封鎖點被執法人員攔下。

謝曉英哭著拿出聰聰的藥罐給執勤民警看，證明自己沒有騙人。但執法人員將她口頭批評了一頓便勸回了，「說我們不聽話，非要出市」。

情急之下，謝曉英通過網路發出了求助，她發現，自己的遭遇並非孤例。

報導指出，身在上海的癲癇病孩媽媽花媽和其餘3名志願者在6日搭建起湖北省癲癇寶寶藥物求助群，為困境中的湖北病孩父母尋求藥物和物流渠道。短短4天，群裡已經聚集了上百名來自隨州、孝感、黃石、武漢等12個地區的癲癇寶寶家長。

花媽坦言，癲癇藥物缺乏綜合採購平台，現在最大的難點在於物流，「目前只有郵政快遞可以走，但是據我們了解，鎮上工作人員3天才去一次縣里郵局，EMS到縣之後，如果不催可以停留一周甚至更多時間，效率也高不起來，外加一些鄉村村路物理隔絕，路被挖斷，取件存在困難。」目前志願者正積極聯繫湖北醫藥公司在藥店根據需要發藥。

謝曉英說，收到的藥物足夠聰聰再吃兩個月，讓她安心不少，「但還有很多孩子的藥還沒著落，那些媽媽的心情和我是一樣的，雖然娃有病，大家都從沒放棄過。」

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