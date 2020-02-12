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武漢大學出版的兒童讀物竟稱：果子狸可以吃

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
武漢大學出版社出版的兒童讀物，竟然教導小朋友：果子狸的肉可以吃。（取自新京報）

無論是2003年的SARS或是這次的武漢肺炎疫情，都被學界認為與大陸仍有部分民眾嗜食野味有關。但近日有大陸網友卻發現，武漢大學出版社出版的兒童讀物《動物小百科》，竟稱「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃」。

一名購買到這本書的家長告訴新京報，武漢大學出版社的這本兒童讀物稱，「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，可以醫治燙傷，皮毛可做皮手套，尾毛和針毛可製成毛筆和畫筆……」

面對質疑，武漢大學出版社11日下午受訪時坦承，其出版的《動物小百科》中存在著關於果子狸的不當表述，目前已經通知大陸全國各銷售網站全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

大陸網友批評，「搞了半天是著名的高校出的圖書誤導人類去吃果子狸的，悲哀！」還有網友稱，「這種錯誤也要犯！下一代就是這樣被你們這些無知出版社敷衍的嗎？！」

這次武漢肺炎大爆發，讓大陸社會高度意識到濫食野生動物對於公共衛生安全的嚴重危害。中國法學會副會長呂忠梅接受澎湃新聞採訪時就指出，這次武漢肺炎疫情和2003年SARS都屬於「舌尖上的肺炎」，由此暴露出「健康中國」戰略的法律協同規制不足。

中共全國人大常委會法工委經濟法室主任王瑞賀近日也表示，已部署啟動野生動物保護法的修改工作，計畫將修改野生動物保護法增加列入常委會今年的立法工作計畫，並加快動物防疫法等法律的修改進程。

武漢肺炎 疫情
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