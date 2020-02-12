急招「上門鏟屎官」 淘寶寵物店轉型解救空巢寵物

受新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）病毒疫情影響，大陸有寵物店轉型增加「上門鏟屎」服務，不少淘寶店「急招上門鏟屎官」，每單報酬達到人民幣100元（新台幣450元）以上。

「急瘋了，沒有上海本地朋友，求給主子補點糧」「留守12天了！湖北都封了回不去，求搭救」……最近，在上海的淘寶寵物商家大婷一直在接各種求助訂單。

阿里巴巴集團聯手浙江出版聯合集團成立的互聯網商業媒體平台「天下網商」報導，許多寵物主人無法按原計劃回到原來城市，一大批空巢寵物甚至面臨斷糧斷水的危機。

淘寶數據顯示，求助「上門鏟屎」的需求逐日激增，本周「上門鏟屎」訂單量就比上周高出了50%。

許多寵物店主各出奇招，用上門鏟屎，甚至建寵物民宿暫收空巢寵物等方式，既解救空巢寵物，也緩解了自己經營的壓力，甚至還能讓更多人暫時有一份工作。

近來轉型上門鏟屎服務的寵物店主DT說：「今年以來每天都在新增30到50單，所以前幾天緊急發布了招募上門鏟屎官的招募令，許多人在家沒法復工，沒法做別的工作，就會來嘗試上門鏟屎，接受培訓後，上門陪一會貓狗，一單就能有人民幣100元到200元。還是很有吸引力的。」

DT表示，往年上門鏟屎預約高峰都在年前，年後這類需求很少，但今年因為突發疫情，許多困在武漢或者其他地區、無法回上海的貓家長，都在淘寶上找上門餵貓的人，每日需求量大增，人們會通過緊急郵寄鑰匙、提供密碼鎖密碼等方式，請「上門鏟屎官」上門餵食、清掃和陪伴貓咪。

在杭州，淘寶寵物商家「祝二十」也遇到了「上門鏟屎」需求猛增的情況。春節至今，他們的「鏟屎官」做好各種防護措施，穿梭在城市中餵養80多隻貓狗，平均每天狂奔150公里，騎壞了2輛電瓶車。