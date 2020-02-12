求日本醫生「送10箱口罩給家人」 陸女高價轉賣po網炫富

近日，新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情不斷延燒，台灣及鄰近國家紛紛出現「口罩荒」的現象。然而，一名和日本診所有業務往來的大陸籍女性，不僅大肆搜刮京都當地的口罩，還以「要給親戚」為由，向診所朋友要來5箱口罩，然後高價轉賣大賺災難財，讓大陸網友相當氣憤。

根據《東京新青年》的爆料，一名現居日本京都的大陸女性，平時從事醫療相關事業，與多家醫院、診所皆有往來。新冠肺炎疫情爆發之後，這名女業務找上一位熟識的診所醫師，謊稱「想送給中國的親友」，開口向對方要10箱口罩。雖然日本當地口罩不足，但該診所醫師念在與女業務交情不錯，還是送給她5箱。

沒想到，這名女業務隨即得意地發文表示，「從醫生那裡騙到5盒醫療口罩，我夠拚的吧」，並告知網友們可以「排隊預定（口罩），價格小貴，下午到手後就發貨給大家」，大賺災難財。

事後，這名女業務po出兩疊厚厚的日圓，註明「一小捆100萬，這裡是2000萬日幣」，並且假抱怨真炫富地說道，「清點一下這半個月來賣口罩賺的錢，忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了，可惜了我花17000日圓做的漂亮指甲」。

最後，女業務要網友們不要把她在京都搜刮口罩的事情說出去，因為會讓日本人感到傷心絕望，同時宣告不會再和日本人搶口罩，因為「有過我足跡的地方，基本空了貨架」。

對此，許多大陸網友相當生氣，認為女業務不僅發災難財，還辜負日本朋友們的好心，「太可恨了，這麼明目張膽地發國難財」、「就是這類人，讓我們這些在日本的人買不到口罩」、「日本現在都是短缺狀態了，而這個人拿別人拿不到的口罩來賺錢」。