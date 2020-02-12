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怕染新冠肺炎沒人敢按電梯 電梯直接返回同樓層

香港01 / 卓柏安
示意圖。 圖／ingimage

新型冠狀病毒」在港確診人數持續上升，市民憂慮社區爆發恐怕出現，疫情下人人自危，口罩平光鏡手套出齊，就連日常必做的按電梯也不敢。有人分享近日搭電梯竟個個等人按鈕，她在中間停車場樓層出電梯，電梯內的人還是拒出手按地下層，結果全電梯送返上樓，令人好氣又好笑。

有網民在討論區《親子王國》發帖，分享近日發生的搭電梯故事，樓主指當時自己是眾人裏面最後一個入電梯，沒料發現電梯內的人個個繞埋手，沒人願意按動升降機。

「電梯只去停車場、地面層，通常都去地面層的人多，但大家都不按！」樓主稱看到這自私的情況已感憤怒，她補充自己其實只是去停車場取車，所以直接按了要到的那一層，然後關門。

當升降機到達停車場時，樓主直接離開，電梯內再一次沒有人願意按關門鍵，等了一會升降機緩緩關門時，她才聽到有一把聲音說：「大家不按G，大家一起回去囉。」然後升降機真的重新上升了。

網民對樓主的遭遇感到又好笑又生氣，有人笑言要集合整部升降機都是自私精的機率其實應該很小，樓主應該考慮去買六合彩。又有人稱個個都不願意按升降機，結果大家也去不了想去的樓層，只能電梯遊。

原來不少網民都有同一遭遇，有人稱自己去停車場，沒有特別幫別人按「地下」鍵，到升降機開門的時候，電梯內的人都大感愕然。

網民都認同現在大家怕按電梯的恐慌情緒蔓延，如有人同電梯情願等人按，如沒有人被迫要出手，亦可能會動用缺德方法去按鍵，例如屋苑內竟然有央視拍到住客抬起腳按鍵，但或因訓練不足，按了多次才成功，以致圖被人廣傳。

有理性網民表示，如果大家都不出手，最終大家都去不了要去的樓層，只要預備一支沒有筆芯的原子筆、準備一張紙巾，又或是乾脆按電梯後回家洗手，其實已可解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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