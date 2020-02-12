蘭州拉麵重開 上館子像進考場

因新冠肺炎疫情而自我隔離了大半個月之後，一家開設於甘肅慶陽市的老字號蘭州牛肉麵館在10日重新營業，不僅溫暖了久別重逢的食客，類似於「中國封建科舉考場」式的就餐設置，更是成為微博、微信等社交平台上民眾奔走相告的趣聞。

中新社報導，習慣了以往人頭攢動、摩肩接踵的粗獷就餐場景，「一人一桌、三面圍簾」的就餐方式，以及「桌與桌間距大過考場」的環境陳設，被不少網民友讚為「最有創意的蘭州牛肉麵」，有效避免了食客聚集和飛沫傳播。

「非常時期吃碗蘭州牛肉麵如同古代科考，一人一桌，不許面對面，不能交頭接耳……此情此景可以載入史册了。」甘肅省蘭州拉麵產業聯合會宣傳委員會主任秦偉表示，萬萬沒想到「近期蘭州本地人居然吃不到牛肉麵了」，希望疫情盡快結束，大家一起相約吃「牛大」（蘭州人對牛肉麵的稱謂）。

「防控新冠肺炎疫情的非常時期，蘭州牛肉麵館開動腦筋、想方設法，既防疫、又恢復營業，解決在外戰疫人員的吃飯問題，兩不誤、兩兼顧。」廣東省甘肅商會副會長王贇發微博點讚稱，一人一個雅間吃蘭州牛肉麵，吃岀了考場上的儀式感。

始創於1915年的蘭州牛肉麵，以其「湯清者鏡、肉爛者香、麵細者長」的獨特風格享譽世界，被譽為「中華第一麵」。據官方統計，目前蘭州牛肉麵不僅遍及中國大陸各個城市，還有百餘家「蘭州牛肉拉麵」館走向世界，分布在俄羅斯、加拿大、新加坡、日本、美國、巴西等40多個國家和地區。

特殊時期，在其「故土」蘭州的街頭巷尾難尋覓到一碗牛肉麵。無獨有偶，在義大利的一家蘭州牛肉麵網紅店，近日決定暫時關閉，店內所有人都自我隔離14天，希望通過此舉消除食客的疑慮。

長期為全球開設蘭州牛肉麵餐館的學員服務的蘭州牛肉拉麵行業協會副秘書長梁順儉近日表示，為助力經濟發展，在蘭州官方支持下的「蘭州牛肉拉麵創業孵化園」今年將對全大陸所有牛肉拉麵實體店創業者實施免費加盟。