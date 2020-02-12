蘭州拉麵重開 上館子像進考場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情而自我隔離了大半個月之後，一家開設於甘肅慶陽市的老字號蘭州牛肉麵館在10日重新營業，不僅溫暖了久別重逢的食客，類似於「中國封建科舉考場」式的就餐設置，更是成為微博、微信等社交平台上民眾奔走相告的趣聞。

中新社報導，習慣了以往人頭攢動、摩肩接踵的粗獷就餐場景，「一人一桌、三面圍簾」的就餐方式，以及「桌與桌間距大過考場」的環境陳設，被不少網民友讚為「最有創意的蘭州牛肉麵」，有效避免了食客聚集和飛沫傳播。

「非常時期吃碗蘭州牛肉麵如同古代科考，一人一桌，不許面對面，不能交頭接耳……此情此景可以載入史册了。」甘肅省蘭州拉麵產業聯合會宣傳委員會主任秦偉表示，萬萬沒想到「近期蘭州本地人居然吃不到牛肉麵了」，希望疫情盡快結束，大家一起相約吃「牛大」（蘭州人對牛肉麵的稱謂）。

「防控新冠肺炎疫情的非常時期，蘭州牛肉麵館開動腦筋、想方設法，既防疫、又恢復營業，解決在外戰疫人員的吃飯問題，兩不誤、兩兼顧。」廣東省甘肅商會副會長王贇發微博點讚稱，一人一個雅間吃蘭州牛肉麵，吃岀了考場上的儀式感。

始創於1915年的蘭州牛肉麵，以其「湯清者鏡、肉爛者香、麵細者長」的獨特風格享譽世界，被譽為「中華第一麵」。據官方統計，目前蘭州牛肉麵不僅遍及中國大陸各個城市，還有百餘家「蘭州牛肉拉麵」館走向世界，分布在俄羅斯、加拿大、新加坡、日本、美國、巴西等40多個國家和地區。

特殊時期，在其「故土」蘭州的街頭巷尾難尋覓到一碗牛肉麵。無獨有偶，在義大利的一家蘭州牛肉麵網紅店，近日決定暫時關閉，店內所有人都自我隔離14天，希望通過此舉消除食客的疑慮。

長期為全球開設蘭州牛肉麵餐館的學員服務的蘭州牛肉拉麵行業協會副秘書長梁順儉近日表示，為助力經濟發展，在蘭州官方支持下的「蘭州牛肉拉麵創業孵化園」今年將對全大陸所有牛肉拉麵實體店創業者實施免費加盟。

拉麵 新冠肺炎 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

美食新天地／龍歐爸韓式拉麵 餐點可客製化

日網友發現「拉麵從樹上長出來」 驚奇模樣引熱議！

成大如臨大敵 準備10日登場的碩士班考試

技能檢定照常舉行 技檢中心：非上千人在同考場

相關新聞

蘭州拉麵重開 上館子像進考場

因新冠肺炎疫情而自我隔離了大半個月之後，一家開設於甘肅慶陽市的老字號蘭州牛肉麵館在10日重新營業，不僅溫暖了久別重逢的食客，類似於「中國封建科舉考場」式的就餐設置，更是成為微博、微信等社交平台上民眾奔走相告的趣聞。

上海力挺 廣達上海廠已有近2萬名員工回到生產線

廣達集團上海生產製造基地—廣達上海製造城，10日已經有三分之二的員工返回工作崗位。中共上海市委常委鄭鋼淼10日下午專程前...

湖北一家全感染新冠肺炎厭世撒錢？ 警方闢謠：小孩闖禍

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒，至今大陸確診病例已達42638例，死亡人數更來到了1016例，為防堵疫情擴散，大陸大部分城市也已實施「封城管理」。不過日前大陸網路上卻瘋傳一段影片，內容為湖北省有一家人因都染上新冠肺炎，感到太絕望而從27樓撒下大把鈔票。事發後昨（10日）警方則在微博官網表示，一切都是有人在惡作劇。

武漢肺炎／寫歌送餐送咖啡 台青為一線醫護人員打氣

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，在在大陸各地的台青，有人寫歌、有人送餐，也有人送咖啡和N95口罩，交給一線醫護和執勤人員，...

他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

新型冠狀肺炎疫情吃緊，各地醫療物資告急。河北邯鄲的蘇男打算購置口罩捐贈給醫護人員，他在網上找到自稱有貨的肖姓男子，在轉了人民幣21.3萬元（約新台幣91萬4千元）...

武漢百萬中小學生 「線上」開學了

筆挺地站在家裡電視屏幕前，胸口繫著紅領巾，朝著電視屏幕中的五星紅旗敬禮，對於武漢市江漢區武漢關小學三（1）班的梁琳淼來說，2020年的升國旗儀式讓她永生難忘。儘管因為疫情影響，學校開啟了網上教學，但是升國旗儀式仍然沒有省略。

中國復工百態 指紋打卡換上人臉識別

2月10日，各地迎來了疫情期間的首次復工潮。出入都要測量體溫、電梯限載、辦公桌子用品消毒……，中午吃飯感覺「像一場考試」。

武漢所有住宅社區爭取今日完成所有疑似患者檢測

武漢市新冠疫情防控指揮部11日發布最新通告，即日起全市所有住宅社區實行封閉管理，對新冠肺炎確診患者或疑似患者所在樓棟單元...

為防疫暖爐旁酒精抹身消毒 杭州男全身起火三級燒傷

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，杭州37歲男子小張（化名）為了防疫，上周六（8日）用酒精抹身消毒，但由於他站在一部大功率的暖爐旁邊，酒精揮發後遇熱，竟引燃他身上衣服，整個人瞬間變火球，獲救後隨即被送院，證實其頭、臉、頸部及四肢，甚至呼吸道等多處遭嚴重燒傷。

延後開學 教師直播講課

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸多數學校都宣布延遲開學。面對學生和家長們的焦慮，教師紛紛嘗試網絡直播講課。游曉玲是福建省福州十中的高三教師，今年是她教學的第22年，但在網上當教師「主播」卻是頭一遭。她笑稱，「直播」是她職業生涯迄今最「新潮」的上課方式。

台企捐資源 台籍醫護衝前線

面對「無情之疫」，台胞台企亦迅即行動起來，積極伸出援手，據不完全統計，北京台商台企捐款捐物超過2500萬元（人民幣，下同），其中，北京聯發科技的台灣總部向武漢捐贈價值1000萬元的醫療相關物資。

閩台4條「小三通」暫時停航

繼推出做好社區（村）疫情防控5方面措施、做好「六穩」工作24條措施後，福建再度提出7方面21條具體措施，要求因地因時因業因企施策，有序有力有效復工復產。

熱門新聞

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

影／防疫封城 寧波老叟游泳過河回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。