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上海力挺 廣達上海廠已有近2萬名員工回到生產線

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共上海市委常委鄭鋼淼（中）10日下午專程前往廣達集團上海製造城視察。上海市台灣同胞投資企業協會／提供

廣達集團上海生產製造基地—廣達上海製造城，10日已經有三分之二的員工返回工作崗位。中共上海市委常委鄭鋼淼10日下午專程前往視察，肯定廣達能按有關規定嚴格做好疫情防控工作。鄭鋼淼並呼籲台資企業都能共同努力，做到防疫、生產兩不誤。

根據上海市台灣同胞投資企業協會發布的新聞，鄭鋼淼10日下午前往廣達集團上海製造城視察，並在現場召開部分台商座談會，聽取台資企業負責人關於企業疫情防控及復工復產情況彙報，分析當前疫情對台企的影響，研商幫助台企紓困解難的途徑和辦法。

廣達上海製造城員工達3萬多人，10日開工首日就已經有近2萬名員工復工上崗。

新聞稿稱，鄭鋼淼在黃廣達集團中國製造總部董事黃健堂陪同下，參觀生產線及部分辦公區域，充分肯定廣達集團按照有關規定嚴格做好疫情防控工作，超前儲備企業復產所需口罩、消毒水等防護物資等有效措施，鼓勵企業克服困難，穩定預期，增強信心，為支援上海社會經濟發展作出應有貢獻。

鄭鋼淼表示，在當前疫情防控的關鍵階段，要堅決貫徹落實中共總書記習近平重要講話精神，因地因時因業施策，全力確保企業有序復工復產。上海市政府近期已發布「上海市全力防控疫情支援服務企業平穩健康發展的若干政策措施」，針對當下企業發展實際困難，給予相關政策支援。

上海市台辦主任李文輝表示，據不完全統計，截至2月9日，上海台胞、台企累計向湖北武漢等地捐款捐物人民幣4,600多萬元，他感謝廣大台胞、台商與大陸一起共抗疫情。

李文輝也呼籲台資企業，在復工復產過程中要嚴格按照有關要求，落實企業主體責任，做好疫情防控和安全生產，有序復工復產化危為機，提高轉型升級能力，增強企業市場競爭力。

廣達上海製造城員工達3萬多人，10日開工首日，已經有近2萬名員工返回工作崗位。上海市台灣同胞投資企業協會／提供

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