湖北一家全感染新冠肺炎厭世撒錢？ 警方闢謠：小孩闖禍

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒，至今大陸確診病例已達42638例，死亡人數更來到了1016例，為防堵疫情擴散，大陸大部分城市也已實施「封城管理」。不過日前大陸網路上卻瘋傳一段影片，內容為湖北省有一家人因都染上新冠肺炎，感到太絕望而從27樓撒下大把鈔票。事發後昨（10日）警方則在微博官網表示，一切都是有人在惡作劇。

根據陸媒《詩華日報》報導，日前微博網友「幸福米蟲冷豔」貼出一段影片，並在文中表示「健康不是第一！是唯一！沒了健康要錢有什麼用！」，接著說明這是在她的家鄉湖北隨州一處住宅大樓所拍下的，由於一家人全部感染新冠肺炎，因此在元宵節當天從27樓撒錢。許多網友看到影片後都認為撒下來的紙錢可能會有病毒，而那些病毒會感染到其他住戶，因此引起了大批網友恐慌。

不過在隨州網警追查後發現，這段「撒錢影片」及文字都只是謠言，其實只是一戶人家中2歲多的孩子趁父母不注意時，將陽台上的錢當做紙片撒，並非因感染新冠肺炎厭世所致，事後原PO已將貼文刪除，警方也證實這一切都只是謠言，要民眾不要過度恐慌。