武漢肺炎／寫歌送餐送咖啡 台青為一線醫護人員打氣

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，在在大陸各地的台青，有人寫歌、有人送餐，也有人送咖啡和N95口罩，交給一線醫護和執勤人員，為他們加油打氣。

江蘇常州創業的90後台青宋彤，大年初三創作了一首名為「陪你等天晴」的歌曲，要替武漢加油，她表示曾經到武漢演出，第一次看到長江、第一次去了黃鶴樓、第一次在台北之外的城市吃到粉蒸排骨，還感受到武漢人的好客熱情、讓長期在外地巡演的她有家的感覺。

宋彤指出，武漢帶給她的美好回憶，不時在腦中浮現，寫歌的前幾天，每天睜開眼第一件事，就是看新聞、更新武漢的疫情，總希望今天能比昨天聽到更好的消息，但疫情持續蔓延，讓她覺得特別難受，身邊的很多台灣朋友也都想為疫情做點事情，「我是學音樂的，所以就想到了創作一首歌鼓勵武漢同胞。」

今年1月到廣西南寧創業的台青陳立軒，原本想利用春節期間抓住餐飲商機，但遇上疫情，得知在高速公路執行防疫工作的交警13大隊，用餐不方便，於是想盡一點心力，每天製作100個便當，送給一線執勤人員，給他們打氣加油。