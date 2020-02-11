他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

新型冠狀肺炎疫情吃緊，各地醫療物資告急。河北邯鄲的蘇男打算購置口罩捐贈給醫護人員，他在網上找到自稱有貨的肖姓男子，在轉了人民幣21.3萬元（約新台幣91萬4千元）給男子後，肖男卻人間蒸發。邯鄲公安獲報後在張家口抓獲肖男，男子將善款全移做購車使用，氣得員警大罵「真想搧你兩巴掌」。

北京青年報報導，河北蘇姓男子原想以捐贈口罩為防疫出一份力量，2月1日，他在通訊軟體QQ上以「口罩」為關鍵詞搜索到肖男，肖男謊稱他有大量口罩可以出售，雙方談定以人民幣21.3萬元成交。

2月4日，蘇男將人民幣21.3萬元分7次轉給肖男，肖男得手後，隨後人間蒸發。邯鄲公安據報，循線在張家口抓獲肖男，發現他將得手的善款購買了一輛轎車。

詢問過程中，員警厲聲斥責他，「你知道口罩是救命的！這21萬可以買多少口罩，這些都是要給一線醫務人員的。」說到激動處，甚至站起來拍桌大罵，「我要不是警察，非得朝你臉上搧兩巴掌！喪盡天良你！」

綜合媒體報導，口罩詐騙不止這一樁，江蘇無錫市民洪男在微信朋友圈發布需要購買口罩的消息，結果被陌生帳號找上，雙方談定人民幣6萬元（約新台幣25萬8千元）買一萬個口罩後，對方收錢後既不發貨也不退款，最後還拉黑洪男。而廣西一男子在網上收集口罩照片信息，在群內發布每袋人民幣45元（約新台幣193元）的價格出售，一度造成群內人人求購的盛況，最後他收了錢之後，一樣將業主刪除拉黑，實施詐騙。